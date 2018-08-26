Радикальне оновлення парламенту не призвело до підвищення якості його роботи – Магера



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Андрій Магера

Над Виборчим кодексом у парламенті готові працювати одиниці, вважає заступник голови ЦВК

Професійний рівень депутатів падає із кожним скликанням парламенту, вважає заступник голови ЦВК Андрій Магера. Про це він заявив в інтерв’ю «Главкому».

«Я застав друге та третє скликання, коли працював в Раді як інтерн, а згодом як помічник народних депутатів. Тоді величезна кількість депутатів розуміла, що таке законодавчі процеси, а зараз в кращому разі ми знайдемо 50 депутатів, які розуміють цю кухню. Вибори 2014 року показали, що радикальне оновлення парламенту на дві третини не призвело до підвищення якості законодавчого процесу», - розповів заступник голови ЦВК.

Представник президента в парламенті Ірина Луценко каже, що кодекс, ухвалений в першому читанні, застарілий, не має шансів бути ухваленим, тому треба писати законопроект заново. Але Магера заперечує.

«Цей проект Виборчого кодексу має певну історичну тяглість – йому щонайменше 12 років. Але він не застарів, а розвивався. А чи Ірина Луценко взагалі має відношення до виборчого права? На жаль, у нас з кожним скликанням парламенту професійний рівень падає», - додав він.

Щодо Виборчого кодексу, то в листопаді 2017 року на розгляді в парламенті було три альтернативних законопроекти про парламентські вибори, які всі були відхилені. «Проте парламент знайшов голоси для прийняття за основу набагато складнішого документу, над яким треба довше працювати», - розповів Магера, додавши, що проект Виборчого кодексу складається з п’яти шматків – три виборчі закони, закон про реєстр і закон про ЦВК. Найпроблемнішими з них є закони про парламентські і місцеві вибори і частково закон про реєстр.

«Що заважало парламенту ухвалити за основу проект про парламентські вибори, зосередитись на ньому і поки не чіпати місцеві вибори? Але парламент вирішив рухатися в напрямку Кодексу – він ухвалений за основу, робоча група пройшла певну кількість поправок, і до другого читання його можна якісно підготувати. Але хто буде це робити? За винятком одного-двох-трьох депутатів, активістів, інші не мають великого бажання до цього долучатися», - підсумував Магера.

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