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Міноборони Німеччини оцінило перспективи ЗСУ на фронті

Христина Петренко
glavcom.ua
Міноборони Німеччини оцінило перспективи ЗСУ на фронті
Фройдінг: «Обидві сторони ведуть інтенсивні дії і подекуди воюють за кожен метр»
Фото: sueddeutsche.de

На думку німецького міноборони, більшість систем, які зараз використовує Україна, набагато точніші за російські

У Бундесвері оптимістично налаштовані щодо можливостей ЗСУ завдати поразки російській армії з огляду на ту зброю, яку вони отримують від партнерів. Про це в інтерв’ю радіо rdn сказав очільник Спецштабу по Україні в Міністерстві оборони Німеччини, генерал-майор Крістіан Фройдінг.

«Ми впевнені в тому, що спроможні і можуть зробити українські Збройні сили, тому що впевнені в цінності нашої підтримки, ... в єдності партнерів України, які працюють, щоб досягти результату, якого ми всі хочемо», – сказав Фройдінг.

Він звернув увагу на те, що обидві сторони ведуть інтенсивні дії і подекуди воюють за кожен метр – піхотою і танками, безпілотниками, артилерією, а також далекосяжними засобами проникнення вглиб території противника, щоб знищити його матеріально-технічні можливості та керівні центри.

Прикрашати ситуацію з браком боєприпасів у ЗСУ генерал не став, він визнав, що це є критичним моментом і центральним питанням підтримки Заходу. Однак зауважив, що не лише цифри відіграють роль.

«Більшість систем, які зараз використовує Україна, набагато точніші за російські. Це також означає, що їм (українцям) потрібно менше боєприпасів», – зауважив представник Міноборони.

За його словами, Німеччина поставила набагато більше зброї, ніж хтось міг подумати на початку війни, й цього року планує збільшити постачання артилерійських боєприпасів більш ніж удвічі.

Коментувати дискусію навколо крилатих ракет Taurus Фройдінг не став, але зазначив, що жодна окрема система зброї не є «срібною кулею» та не змінює правил гри.

«Більш важливим є те, що військове керівництво використовує те, що має в своєму розпорядженні, розумно поєднуючи та враховуючи варіанти противника. Військовий успіх походить від цього, а не від символічно зарядженої нібито диво-зброї», - заявив військовий.

У Німеччині спостерігають за дискусіями між військовим і політичним керівництвом України в аспекті можливих планів зміни головнокомандувача ЗСУ, що є ознакою демократичної держави. Водночас у ФРН «бажають Україні зберегти ту єдність, яка зробила її сильною у захисті своєї країни в останні місяці та роки, адже … в довгостроковій перспективі це (непорозуміння в керівництві) не приносить користі оборонним зусиллям», – сказав голова Спецштабу.

На запитання, коли війна закінчиться офіцер відповів: «Це закінчиться, коли Україна виграє війну». Територіальна цілісність і суверенітет України мають залишатися керівним принципом політичних дій, додав він.

Нагадаємо, російська оборонна промисловість навряд чи зможе повністю забезпечити технікою та озброєнням нові резерви, попри здатність армії РФ підтримувати нинішній темп операцій та зусилля щодо розширення російської «оборонки». Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Раніше повідомлялось, що у лютому Україна та Німеччина можуть підписати договір про гарантії безпеки, і проєкт цього документа вже готовий. 

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Теги: Німеччина Міноборони війна Україна

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