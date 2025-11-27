Головна Країна Політика
Комітет Ради затвердив рішення щодо детінізації ринку пального

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Комітет Ради затвердив рішення щодо детінізації ринку пального
Кабміну рекомендовано до 1 лютого 2026 року сформувати повний перелік нелегальних АЗС
фото: depositphotos

Комітет рекомендував Державній податковій службі, БЕБ і Нацполіції провести повний аудит і встановити всі нелегальні АЗС

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики підготував рекомендації щодо детінізації ринку пального. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Верховну Раду.

Кабміну рекомендовано до 1 лютого 2026 року сформувати повний перелік нелегальних АЗС та забезпечити конкретні результати по кожній із них – від легалізації до демонтажу й притягнення винних до відповідальності.

«Окрема увага комітету – дотриманню вимог щодо мінімальної зарплати всіма мережами АЗС та обов’язковій видачі фіскальних чеків», – йдеться у повідомленні.

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев додав, що за останні роки галузь демонструє зростання сплати податків та ефективну детінізацію. Однак залишається низка системних проблем – занижені зарплати в частині мереж, нерівномірна сплата податків та масове функціонування нелегальних АЗС.

Комітет рекомендував Державній податковій службі, БЕБ і Нацполіції:

  • провести повний аудит і встановити всі нелегальні АЗС;
  • забезпечити переведення нелегальних АЗС у легальну діяльність або їх повне закриття у разі відмови;
  • контролювати дотримання мінімальних зарплат всіма мережами АЗС та видачу фіскальних чеків;
  • щомісяця публікувати дані про сплату податків на 1 літр пального та рівень зарплат у кожній мережі.

До слова, попри втричі знижений податок на додану вартість, готельна індустрія України продовжує масово ухилятися від сплати податків, використовуючи схеми подрібнення бізнесу на фізичних осіб-підприємців. Про це заявив Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Теги: Верховна Рада АЗС пальне

