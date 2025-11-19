Депутати викликали в Раду Свириденко, Умєрова та відсторонених міністрів

Опозиція вимагає звіт від глави уряду, а також міністрів юстиції та енергетики

На засіданні у середу, 19 листопада, депутати Верховної Ради проголосували за виклик до парламенту прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, секретаря РНБО Рустема Умєрова та відсторонених міністрів юстиції Германа Галущенка й енергетики Світлани Гринчук. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію пленарного засідання.

Опозиція вимагає звіт від глави уряду, а також міністрів юстиції та енергетики. Парламентарі викликали урядовців на 13:00. Водночас секретар РНБО зараз перебуває у закордонному відрядженні. На конкретну дату його не викликали.

Як відомо, вчора, 18 листопада, Верховна Рада не змогла проголосувати за звільнення міністерки енергетики Світлани Гринчук і міністра юстиції Германа Галущенка. Депутати «Європейської Солідарності» заблокували трибуну з вимогою повної відставки уряду. Спікер парламенту Руслан Стефанчук повідомив про перерву, після якої засідання Ради не відновилося.

Сьогодні, 19 листопада, опозиційні народні депутати знову заблокували трибуну. Вони вимагають відправити у відставку весь уряд, а не лише міністрів енергетики та юстиції.

Як повідомлялося, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко внесла на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук. За словами Свириденко, міністри подали заяви про звільнення у визначений законом спосіб.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук не можуть залишатися на посадах. За його словами, зокрема, це питання довіри.

До слова, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».