Канада розглядає можливість розміщення своїх військ в Україні

Марк Карні повідомив, що Канада може надіслати війська в Україну

Карні додав, що початковий внесок його країни в гарантії безпеки для України може початися з навчання

Прем'єр Канади Марк Карні повідомив, що країна може розмістити війська в Україні у разі укладення мирної угоди. Про це заявив прем'єр-міністр країни Марк Карні на пресконференції в посольстві Канади в Парижі, повідомляє телеканал CTV News.

За його словами, розміщення канадських військ на місцях на даному етапі є тільки «можливістю». Він підкреслив, що участь у багатонаціональних силах матиме «набагато більший ефект, ніж якби ми діяли самостійно».

Карні додав, що початковий внесок його країни в гарантії безпеки для України може початися з навчання, адже канадські солдати вже навчають українські війська в Польщі в межах операції Unifier.

Карні заявив, що зусилля його уряду щодо нарощування військових сил допоможуть Канаді відіграти певну роль у забезпеченні безпеки України після війни.

Високопоставлений представник канадського уряду, який проводив брифінг для журналістів на борту літака до Парижа, заявив, що Канада вже кілька місяців веде переговори про «відповідний і серйозний внесок» у гарантії безпеки України.

Нагадаємо, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що розгортання італійських військ в Україні не передбачається. Це рішення відповідає принципам добровільності та конституційних процедур для підтримки України.

За її словами, Італія неодноразово наголошувала на принципах добровільності участі у відправці сил та дотримання конституційних процедур для прийняття рішень на підтримку України в разі майбутнього нападу.

До слова, після завершення війни в Україні Бельгія надасть Києву авіацію та флот для збереження миру. Прем'єр-міністр цієї країни Барт де Вевер назвав найважливішим те, що ці зусилля будуть підкріплені «потужною американською підтримкою, а також моніторингом під керівництвом Америки, що забезпечить ефективне стримування та зробить довгострокову стабільність досяжною».