«Захід має це зрозуміти». Соратник Зеленського назвав єдину країну, яка може протистояти Росії

Чи може Україна претендувати на лідерство у новій системі світу? Голова комітету з питань зовнішньої політики дав позитивний прогноз

Україна у політичному та військовому сенсах – це єдина країна, яка може протистояти Росії. Таку думку висловив в інтервʼю «Главкому» голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

За словами депутата, Україна належить до західної цивілізації і обрала цей шлях інтеграції. «Причому в широкому сенсі – це не тільки Європа, а й Японія, Південна Корея, Австралія. Тобто тієї цивілізації, яка базується на демократії, на правах людини», – каже він.

Як зазначив Мережко, Україна може претендувати на лідерство у новій системі світу, коли Російська Федерація розпадеться. Він пояснив, що навіть зараз є країни, які орієнтуються на нашу державу, зокрема Молдова, якій Україна забезпечує безпеку від російської агресії.

«Мені здається, що в України такі шанси на лідерство можуть несподівано з'явитись, коли почнеться (або точніше продовжиться) розпад Росії як імперії. А уникнути цього в найближчі 10 років неможливо. І тоді Захід зрозуміє, що єдина країна, яка може бути лідером стосовно навіть тих країн, які виникнуть на руїнах Російської імперії, – це Україна. У політичному та військовому сенсах ми – єдина країна, яка може протистояти Росії», – пояснив політик.

Парламентар припустив, що у майбутньому Україна може створювати баланс сил навіть між тими державами, які виникнуть після падіння РФ.

Нагадаємо, 6 січня в столиці Франції відбулася зустріч лідерів «коаліції охочих», країн, які підтримують Україну у війні з Росією. Зеленський взяв участь у цьому засіданні.

За підсумками зустрічі було оприлюднено заяву під назвою «Надійні гарантії безпеки для міцного та тривалого миру в Україні». Політики заявили про готовність взяти на себе зобов’язання щодо гарантій для України.

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що в найближчі тижні планує відновити контакти з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це він заявив під час свого виступу на саміті «коаліції охочих».