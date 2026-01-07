Головна Країна Політика
«Захід має це зрозуміти». Соратник Зеленського назвав єдину країну, яка може протистояти Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
«Захід має це зрозуміти». Соратник Зеленського назвав єдину країну, яка може протистояти Росії
За словами Мережка, Україна здатна формувати баланс сил після розпаду РФ
фото: Facebook/Олександр Мережко

Чи може Україна претендувати на лідерство у новій системі світу? Голова комітету з питань зовнішньої політики дав позитивний прогноз

Україна у політичному та військовому сенсах – це єдина країна, яка може протистояти Росії. Таку думку висловив в інтервʼю «Главкому» голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

За словами депутата, Україна належить до західної цивілізації і обрала цей шлях інтеграції. «Причому в широкому сенсі – це не тільки Європа, а й Японія, Південна Корея, Австралія. Тобто тієї цивілізації, яка базується на демократії, на правах людини», – каже він.

Як зазначив Мережко, Україна може претендувати на лідерство у новій системі світу, коли Російська Федерація розпадеться. Він пояснив, що навіть зараз є країни, які орієнтуються на нашу державу, зокрема Молдова, якій Україна забезпечує безпеку від російської агресії.

«Мені здається, що в України такі шанси на лідерство можуть несподівано з'явитись, коли почнеться (або точніше продовжиться) розпад Росії як імперії. А уникнути цього в найближчі 10 років неможливо. І тоді Захід зрозуміє, що єдина країна, яка може бути лідером стосовно навіть тих країн, які виникнуть на руїнах Російської імперії, – це Україна. У політичному та військовому сенсах ми – єдина країна, яка може протистояти Росії», – пояснив політик.

Парламентар припустив, що у майбутньому Україна може створювати баланс сил навіть між тими державами, які виникнуть після падіння РФ.

Нагадаємо, 6 січня в столиці Франції відбулася зустріч лідерів «коаліції охочих», країн, які підтримують Україну у війні з Росією. Зеленський взяв участь у цьому засіданні.

За підсумками зустрічі було оприлюднено заяву під назвою «Надійні гарантії безпеки для міцного та тривалого миру в Україні». Політики заявили про готовність взяти на себе зобов’язання щодо гарантій для України.

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що в найближчі тижні планує відновити контакти з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це він заявив під час свого виступу на саміті «коаліції охочих».

