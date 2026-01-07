У Львові частині критичної інфраструктури повернуто світло

Садовий: Рішення «збалансувати» електроенергію, фактично прирівнявши апарати штучного дихання до електрочайників, було не наймудрішим

Мер Львова Андрій Садовий провів розмову з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко, в. о. міністра енергетики Артемом Некрасовим та міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком щодо подачі електроенергії на обʼєкти критичної інфраструктури у місті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис мера.

«Станом на зараз подачу електроенергії по частині обʼєктів критичної інфраструктури відновлено. Є розуміння проблеми і на рівні міста, і на рівні країни», – йдеться у заяві.

Садовий додав: «Рішення «збалансувати» електроенергію, фактично прирівнявши апарати штучного дихання до електрочайників, було не наймудрішим. Але важливо, що проблему почули і її вже виправляють».

Раніше Садовий повідомляв, що у Львові з цієї ночі без електропостачання залишилася частина лікарень та був повністю зупинено комунальний електротранспорт. Вони тепер працюватимуть за графіками відключення світла.