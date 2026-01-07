Головна Країна Політика
search button user button menu button

У Львові частині критичної інфраструктури повернуто світло

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Львові частині критичної інфраструктури повернуто світло
Садовий зробив заяву про електрику у Львові
фото з відкритих джерел

Садовий: Рішення «збалансувати» електроенергію, фактично прирівнявши апарати штучного дихання до електрочайників, було не наймудрішим

Мер Львова Андрій Садовий провів розмову з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко, в. о. міністра енергетики Артемом Некрасовим та міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком щодо подачі електроенергії на обʼєкти критичної інфраструктури у місті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис мера.

«Станом на зараз подачу електроенергії по частині обʼєктів критичної інфраструктури відновлено. Є розуміння проблеми і на рівні міста, і на рівні країни», – йдеться у заяві.

Садовий додав: «Рішення «збалансувати» електроенергію, фактично прирівнявши апарати штучного дихання до електрочайників, було не наймудрішим. Але важливо, що проблему почули і її вже виправляють».

Раніше Садовий повідомляв, що у Львові з цієї ночі без електропостачання залишилася частина лікарень та був повністю зупинено комунальний електротранспорт. Вони тепер працюватимуть за графіками відключення світла.

Читайте також:

Теги: Львів Андрій Садовий електроенергія відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

22-річного водія притягнуть до відповідальності за адміністративним кодексом
У Львові молодик прикрасив машину гірляндою та дрифтував біля головної ялинки
4 сiчня, 19:48
В Одесі пошкоджено чотири багатоквартирні будинки
Одеса частково залишилася без світла, води та тепла через масовану атаку РФ
31 грудня, 2025, 09:08
Трьом особам оголосили підозру
Правоохоронці викрили схему розкрадання коштів «Укренерго» на понад 160 млн грн
29 грудня, 2025, 13:54

Політика

Скандал зі знеструмленням лікарень у Львові: Свириденко зробила заяву
Скандал зі знеструмленням лікарень у Львові: Свириденко зробила заяву
Відтік українських чоловіків за кордон. Канцлер Німеччини звернувся до Зеленського
Відтік українських чоловіків за кордон. Канцлер Німеччини звернувся до Зеленського
У Львові частині критичної інфраструктури повернуто світло
У Львові частині критичної інфраструктури повернуто світло
Журналісти «застукали» хабар? На інтерв'ю з віцепрем’єром Кулебою стався конфуз
Журналісти «застукали» хабар? На інтерв'ю з віцепрем’єром Кулебою стався конфуз
«Це буде фальсифікація». Маринович закликав не допустити виборів під час війни
«Це буде фальсифікація». Маринович закликав не допустити виборів під час війни
Мелоні заперечила можливість відправлення військ в Україну
Мелоні заперечила можливість відправлення військ в Україну

Новини

Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
Вчора, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
Вчора, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua