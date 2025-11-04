Політик зайняв місце «Слуги» Анни Колісник, яка заявила про складання депутатських повноважень у травні 2025 року

Слинько пообіцяв дотримуватися Конституції та працювати на благо українського народу

Дмитро Слинько склав присягу народного депутата від фракції «Слуга народу». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання Верховної Ради.

Як відомо, 29 жовтня Центральна виборча комісія визнала Дмитра Слинька обраним та зареєструвала народним депутатом, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, від політичної партії «Слуга народу» під № 151.

За даними руху «Чесно», Дмитро Слинько народився у Києві. Закінчив Київський національний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «міжнародна економіка». Раніше працював журналістом. Після складання депутатських повноважень Анною Колісник ЦВК зареєструвала Слинька народним депутатом України.

Нагадаємо, 21 жовтня Верховна Рада достроково припинила повноваження народної депутатки від фракції «Слуга народу» Анни Колісник. Колісник, обрана до парламенту за списком «Слуги народу» (№94), подала заяву про складання депутатських повноважень ще у травні 2025 року, але її розгляд затягнувся на кілька місяців.

До слова, кандидати в депутати від «Слуги народу» Богдан Козуб та Сергій Москаленко, яких пов’язували з опальним екскерівником Офісу президента Андрієм Богданом, взяли «самовідвід» і відмовились від потенційного депутатства.