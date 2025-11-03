Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Пільгові 7% ПДВ не зламали схеми: значна частина готельного бізнесу досі працює у тіні, – Гетманцев

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Пільгові 7% ПДВ не зламали схеми: значна частина готельного бізнесу досі працює у тіні, – Гетманцев
В Україні загальна ставка ПДВ 20%, а готелі оподатковуються за пільговою ставкою – лише 7% ПДВ
фото: depositphotos.com

За словами Гетманцева, у 2020 році ФОПів у готельній сфері було у 2,5 раза більше, ніж юридичних осіб

Попри втричі знижений податок на додану вартість, готельна індустрія України продовжує масово ухилятися від сплати податків, використовуючи схеми подрібнення бізнесу на фізичних осіб-підприємців. Про це заявив Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, у 2020 році ФОПів у готельній сфері було у 2,5 раза більше, ніж юридичних осіб. Після зниження ПДВ до 7%, цей показник у 2024-2025 роках залишився незмінним. Галузь продовжує працювати за старими схемами, незважаючи на створені державою пільгові умови. 

Спочатку, після зниження податку, кількість юридичних осіб, що сплачували ПДВ, незначно зросла. Однак вже у 2024 році та першій половині 2025 року ці зміни не лише зупинилися, але й пішли на спад. Фактично, більшість готелів досі продовжують ухилятися від оподаткування через схему дроблення компаній на ФОПів.

«Нині 75% усіх податкових надходжень від галузі забезпечують юридичні особи, хоча їх у 3 рази менше, ніж ФОПів», – підкреслив Данило Гетманцев. 

Лише через ухилення від сплати податків на зарплати в готельній галузі у 2024-2025 роках бюджет недоотримав 1,5 млрд грн.

Нагадаємо, податки в країнах ЄС значно вищі, якщо порівнювати їх з Україною. Податок на прибуток: Фінляндія – майже 57%, Данія – 56,5%, Австрія – 55%, Португалія – 53%, Польща – 19%. Податок на додану вартість: Угорщина – 27%, Франція та Швеція – по 25%, Польща – 23%. В Україні загальна ставка ПДВ 20%, а готелі оподатковуються за пільговою ставкою – лише 7% ПДВ. 

Читайте також:

Теги: податки бюджет Данило Гетманцев готель бізнес

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Журналісти проаналізували рішення Київради за 5 років каденції і виявила 5 найбільш шкідливих схем
Топ-5 земельних схем, якими послуговується Київрада
Сьогодні, 12:00
Політична криза у Франції не зупинила економіку: ВВП зріс на 0,5%
Франція зафіксувала економічне диво
30 жовтня, 13:27
За словами депутатки, Україна купує 3 000 – 3 500 тис. тонн троянд на рік, а декларує лише 136 тонн
95% троянд потрапляють контрабандою. Нардепка розповіла, скільки грошей втратила Україна
28 жовтня, 18:01
Мінімалка без підвищення: скільки реально отримують працівники
Мінімальна зарплата у листопаді: чи зростуть виплати
27 жовтня, 08:53
Лєра Мандзюк каже, не одразу зрозуміла, що живе в будівлі не сама
Відома гумористка розповіла про своє життя з повіями
26 жовтня, 19:15
Найбільше у сезон відпусток зросла сума туристичного збору на Одещині
Туристичний збір різко підскочив у цьогорічний сезон відпусток
24 жовтня, 09:37
«Укрзалізниця» втрачає клієнтуру і обсяги надходжень
Президент Спілки виробників будматеріалів: пасажирські перевезення «Укрзалізниці» мають фінансуватись за рахунок податків
14 жовтня, 16:35
Викладачам вишів пропонують зарплати до 40 тисяч гривень у 2026 році
Стефанчук і Гетманцев пропонують нові зарплати для науковців: до 40 тис. грн
13 жовтня, 17:37
Підприємство мало виробляти та сплачувати рентну плату з вартості реалізації товарної продукції
На Вінничині перед судом постане директор підприємства, який ухилявся від сплати понад 27 млн грн ренти
7 жовтня, 18:23

Економіка

Нацбанк випустив монету «Рік Коня»: що зображено і коли з’явиться у продажу
Нацбанк випустив монету «Рік Коня»: що зображено і коли з’явиться у продажу
Пільгові 7% ПДВ не зламали схеми: значна частина готельного бізнесу досі працює у тіні, – Гетманцев
Пільгові 7% ПДВ не зламали схеми: значна частина готельного бізнесу досі працює у тіні, – Гетманцев
«Метінвест» назвав три ключові умови відновлення України
«Метінвест» назвав три ключові умови відновлення України
Комітет НБУ прогнозує зниження облікової ставки до кінця року
Комітет НБУ прогнозує зниження облікової ставки до кінця року
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
Чи стане доступною залізниця для українців? Асоціація громад зробила заяву
Чи стане доступною залізниця для українців? Асоціація громад зробила заяву

Новини

Відомий телеведучий Євген Синельников стане батьком удруге
Сьогодні, 15:54
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
Сьогодні, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
Вчора, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua