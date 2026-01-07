Скандал зі знеструмленням лікарень у Львові: Свириденко зробила заяву

Органи контролю невідкладно проведуть перевірки фактів можливих порушень урядового рішення у місті Львові

Голова уряду Юлія Свириденко заявила, що Кабмін заборонив відключення закладів охорони здоров’я під час застосування графіків обмеження електропостачання. Органи контролю проведуть перевірки фактів можливих порушень урядового рішення Львові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її допис у Telegram.

«Це закріплено у рішенні Кабміну щодо заходів із забезпечення постачання електричної енергії протягом осінньо-зимового періоду 2025/26 року. Відповідальні виконавці, зокрема місцеві органи влади, зобовʼязані забезпечити безумовне дотримання відповідного рішення уряду», – йдеться у дописі.

Свириденко наголосила: «Органи контролю, у тому числі Держенергонагляд, невідкладно проведуть перевірки фактів можливих порушень урядового рішення, зокрема у місті Львові. Здоров’я і життя людей – це не привід для маніпуляцій та гучних заголовків».

Раніше Садовий повідомляв, що у Львові з цієї ночі без електропостачання залишилася частина лікарень та був повністю зупинено комунальний електротранспорт. Вони тепер працюватимуть за графіками відключення світла.

Згодом мер Львова Андрій Садовий провів розмову з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко, в. о. міністра енергетики Артемом Некрасовим та міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком щодо подачі електроенергії на обʼєкти критичної інфраструктури у місті. Він зауважив, що подачу електроенергії по частині обʼєктів критичної інфраструктури відновлено.