Зеленський повідомив про нові переговори зі США щодо ЗАЕС

Президент: Україна не ховається від найскладніших питань і ніколи не буде перепоною для миру

Відбудеться чергова сесія перемовин із представниками президента США – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова щодо роботи української переговорної команди у Парижі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Сьогодні вже була перша доповідь Рустема Умєрова щодо роботи української переговорної команди у Франції. Відбудеться чергова сесія перемовин із представниками президента США, і це вже третя сесія таких перемовин за два дні. Розраховуємо, що будуть обговорені, зокрема, найскладніші питання з базової рамки щодо закінчення війни, а саме – питання щодо Запорізької атомної станції і територій. Також доручив команді обговорити можливі формати зустрічей на лідерському рівні між Україною, іншими державами Європи та Сполученими Штатами», – йдеться у заяві.

Зеленський додав: «Україна не ховається від найскладніших питань і ніколи не буде перепоною для миру. Мир має бути достойним. І це залежить від партнерів – чи забезпечать вони реальну готовність Росії закінчити війну. За підсумками цього дня очікую детальну доповідь від нашої переговорної команди. Україну сьогодні представлятимуть на зустрічах Рустем Умєров, Андрій Гнатов, Кирило Буданов, Сергій Кислиця, Давид Арахамія та Олександр Бевз».

Нагадаємо, 6 січня в столиці Франції відбулася зустріч лідерів «коаліції охочих», країн, які підтримують Україну у війні з Росією. Зеленський взяв участь у цьому засіданні. За підсумками зустрічі було оприлюднено заяву під назвою «Надійні гарантії безпеки для міцного та тривалого миру в Україні». Політики заявили про готовність взяти на себе зобов’язання щодо гарантій для України.

Зокрема, американська делегація зустрілася в Парижі з представниками «коаліції охочих», а також з українською делегацією. Під час переговорів було досягнуто значного прогресу в розробці двосторонньої системи гарантій безпеки та плану «процвітання».