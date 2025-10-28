Шахрай видурив у столичного підприємця 6,5 млн грн на «паливній схемі»
Зловмисник запевняв, що паливо можна придбати дешевше й перепродати в Україні з прибутком
Столичні правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо 34-річного чоловіка, який організував масштабну аферу з продажу неіснуючого палива. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва, інформує «Главком».
Як встановили слідчі Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури, упродовж травня-червня цього року, 34-річний мешканець Чернігівської області переконав знайомого підприємця зі столиці інвестувати кошти у нібито вигідну закупівлю палива за кордоном. Зловмисник запевняв, що паливо можна придбати дешевше й перепродати в Україні з прибутком.
Щоб надати своїй схемі правдоподібності, чоловік залучив спільників: один видавав себе за постачальника палива, а двоє інших – за водіїв бензовозів, які нібито здійснювали доставку та розрахунки.
У результаті підприємець передав шахраю понад 6,5 мільйона гривень. Надалі зловмисник через посередників перевів гроші у криптовалюту та переказав на власні рахунки, повідомили у поліції.
Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах. Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт направлено до суду.
Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області ліквідували нелегальну автозаправну станцію у Броварському районі. На автозаправній станції продавали пальне сумнівної якості без будь-яких дозвільних документів, ліцензій на роздрібну торгівлю, паспортів якості та підтвердження його походження.
