Головна Київ Новини
search button user button menu button

Шахрай видурив у столичного підприємця 6,5 млн грн на «паливній схемі»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Шахрай видурив у столичного підприємця 6,5 млн грн на «паливній схемі»
Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
фото: поліція Києва/Facebook

Зловмисник запевняв, що паливо можна придбати дешевше й перепродати в Україні з прибутком

Столичні правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо 34-річного чоловіка, який організував масштабну аферу з продажу неіснуючого палива. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва, інформує «Главком».

Як встановили слідчі Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури, упродовж травня-червня цього року, 34-річний мешканець Чернігівської області переконав знайомого підприємця зі столиці інвестувати кошти у нібито вигідну закупівлю палива за кордоном. Зловмисник запевняв, що паливо можна придбати дешевше й перепродати в Україні з прибутком.

Щоб надати своїй схемі правдоподібності, чоловік залучив спільників: один видавав себе за постачальника палива, а двоє інших – за водіїв бензовозів, які нібито здійснювали доставку та розрахунки.

У результаті підприємець передав шахраю понад 6,5 мільйона гривень. Надалі зловмисник через посередників перевів гроші у криптовалюту та переказав на власні рахунки, повідомили у поліції.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах. Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт направлено до суду.

Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області ліквідували нелегальну автозаправну станцію у Броварському районі. На автозаправній станції продавали пальне сумнівної якості без будь-яких дозвільних документів, ліцензій на роздрібну торгівлю, паспортів якості та підтвердження його походження.

Теги: підозра Київ пальне чоловік поліція розслідування шахрайство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Росії почалися проблеми з бензином після успішних ударів Сил оборони по нафтопереробних заводах
Бензинова криза. Окупаційна влада Криму вдалася до екстрених заходів
29 вересня, 20:44
Постраждалі квартири та автівки після нічного влучання «шахеда» на Троєщині
«Шахед» поцілив у багатоповерхівку на Троєщині
22 жовтня, 15:01
Кіберполіція заблокувала частину коштів, викрадених у блогерки Ксюші Манекен
Кіберполіція заблокувала частину коштів, викрадених у блогерки Ксюші Манекен
24 жовтня, 02:34
В Індонезії під час обвалення будівлі школи загинув учень, десятки постраждали
Обвал школи в Індонезії: одна дитина загинула, десятки під завалами
30 вересня, 10:38
Киян та гостей столиці запрошують відвідати сквер і зробити чудове фото на згадку
У столичному сквері Марії Заньковецької облаштовано яскраву фотозону (фото)
7 жовтня, 20:54
Прийом громадян у ЦНАПі
Технічний збій зупинив роботу міграційної служби у Києві та на Київщині
15 жовтня, 11:23
Кого саме затримують – поки невідомо
Біля Офісу генпрокурора в Києві відбувається затримання, район перекрито
16 жовтня, 15:41
Інцидент стався в одному з камерних приміщень «Київського слідчого ізолятора»
У Київському СІЗО заарештований напав на співробітника: деталі інциденту
24 жовтня, 10:11
У Києві пролунали вибухи
Росія атакувала Київ балістикою, виникли пожежі, є постраждалі (оновлено)
25 жовтня, 05:30

Новини

Через тиск на місцеву владу Кличко запросив до України моніторингову місію Ради Європи
Через тиск на місцеву владу Кличко запросив до України моніторингову місію Ради Європи
Шахрай видурив у столичного підприємця 6,5 млн грн на «паливній схемі»
Шахрай видурив у столичного підприємця 6,5 млн грн на «паливній схемі»
Ткаченко та Кличко почали воювати через хвилину мовчання в Києві
Ткаченко та Кличко почали воювати через хвилину мовчання в Києві
Опалювальний сезон: Кличко повідомив, коли кияни отримають тепло
Опалювальний сезон: Кличко повідомив, коли кияни отримають тепло
У Чорнобилі волонтери помітили синіх собак (фото)
У Чорнобилі волонтери помітили синіх собак (фото)
Стрілянина у Києві: чоловік поранив двох перехожих біля житлового будинку
Стрілянина у Києві: чоловік поранив двох перехожих біля житлового будинку

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua