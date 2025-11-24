Українці зможуть зареєструвати власний родовий герб: деталі

Герб може містити графічні зображення, кольорову гаму, символіку, девізи та інші геральдичні елементи

Зміни до Цивільного кодексу передбачають, що фізичні та юридичні особи зможуть заснувати герб як спосіб ідентифікації

У Верховній Раді зареєстровані декілька законопроєктів про внесення змін до Цивільного кодексу України у зв’язку із його оновленням (рекодифікацією). Зокрема, у разі ухвалення документів українці зможуть заснувати власний родовий герб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Судово-юридичну газету».

Як відомо, 22 жовтня 2025 парламент прийняв за основу із продовженням строку підготовки законопроєкт № 14056 (книга перша), і вже 05 листопада 2025 – законопроєкт № 14057 від 21.09.2025 (книга друга). Згідно зі статтею 294-7 книги другої Цивільного кодексу фізична особа отримає право на заснування, використання та захист особистого, родового герба як способу ідентифікації фізичної особи та/або її належності до певного роду (його окремої лінії).

Зазначається, що особистий, родовий герб повинен мати індивідуальний характер та відповідати усталеним геральдичним правилам. Герб визнається таким, що має індивідуальний характер, якщо загальне враження, яке він справляє на інформованого користувача, відрізняється від загального враження, яке справляє на такого користувача будь-який інший герб.

Особистий, родовий герб може містити графічні зображення, кольорову гаму, символіку, девізи та інші геральдичні елементи, однак не має містити символіку, виготовлення, поширення та публічне використання якої в Україні заборонено законом.

Використання особистого герба можливе за інформованою згодою фізичної особи. Використання родового герба можливе лише з дотриманням прав членів родини та культурної спадщини. Крім того, особистий, родовий герб може бути зареєстрований як торговельна марка або як частина торговельної марки або іншого об’єкта права інтелектуальної власності відповідно до чинного законодавства.

Фізична особа, особистий, родовий герб якої незаконно використовується іншими особами, має право вимагати припинення такого використання. Законопроєкт передбачає, що окремий нормативний акт встановить порядок офіційного визнання, реєстрації та захисту особистого, родового герба. При цьому поки що відсутні положення про процедуру створення гербів, геральдичну експертизу, порядок охорони і використання, процедуру вирішення спорів.

Законопроєкт містить і винятки, коли вищенаведені положення не застосовуються до родових гербів, що:

є частиною державної або місцевої символіки;

використовуються для забезпечення національної безпеки;

мають значення для збереження культурної спадщини;

застосовуються в інтересах правосуддя.

Право на герб отримає і юридична особа (стаття 315-3), що буде розглядатися як елемент корпоративної ідентичності та територіальні громади.