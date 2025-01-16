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Зеленський розповів, скільки грошей Британія виділить Україні у 2025 році

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський розповів, скільки грошей Британія виділить Україні у 2025 році
Як наголосив президент, обсяг військової допомоги на цей рік від Британії для України становить $6,6 млрд
фото: president.gov.ua/Офіс президента

За словами президента, в угоді про 100-річне партнерство між Україною та Британією міститься таємна частина

Велика Британія виділить Україні $6,6 млрд допомоги, з яких $3 млрд – від російських активів. Країни підписали угоду про військову підтримку до 2031 року та співпрацю у виробництві озброєнь. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

«Тільки на цей рік ми маємо від Британії обсяг саме військової допомоги $6,6 млрд, із них більш ніж три – це буде щорічний обсяг – обсяг підтримки обовʼязковий, і це стільки, скільки буде потрібно – довгостроково», – пояснив український лідер.

Зеленський наголосив, що в угоді про 100-річне партнерство між Україною та Британією міститься також таємна частина.

«Все те, що справді нам додає стійкості та можливостей розвиватися», – додав глава нашої держави.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Британії Кір Стармер підписали історичну угоду про 100-річне партнерство задля поглиблення безпекових зв'язків та зміцнення партнерства.

У межах домовленості Велика Британія розширить програму підготовки українських військових, розвиватиме співпрацю у сфері далекобійного озброєння та створенні зброї. Серед інших пунктів – посилення економічного й торгівельного співробітництва, а також у сфері енергетики, правосуддя, науки тощо.

Як відомо, сьогодні, 16 січня, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув в Україну з неоголошеним візитом. Кір Стармер і президент України Володимир Зеленський підпишуть у Києві договір про 100-річне партнерство, що охоплює такі сфери, як оборона, наука, енергетика і торгівля.

У Києві прем'єр-міністра Кіра Стармера зустрічав посол України у Великій Британії, ексголовком ЗСУ Валерій Залужний. Це перша поїздка прем'єр-міністра Британії до України з моменту вступу на посаду.

До слова, Володимир Зеленський разом з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером вшанували пам’ять полеглих українських захисників та захисниць.

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Теги: Володимир Зеленський Велика Британія фінансування гроші президент військова допомога

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