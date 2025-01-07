Вперше F-16 знищив одразу шість крилатих ракет. Ігнат розповів про рекорд українського пілота

«Присвячую цей успіх усім побратимам, які пішли у вічний політ, так і не дочекавшись F-16 в українському небі», – пілот про свій рекорд

Український пілот вперше в історії за один бойовий виліт винищувача F-16 знищив одразу шість крилатих російських ракет. Це сталося під час масованої ракетно-дронової атаки у грудні 2024 року. Про це розповів ексречник Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат.

«Під час масованої ракетно-дронової атаки у грудні 2024 року він зробив неймовірне! Вперше в історії застосування Fighting Falcon за один бойовий виліт винищувач F-16 знищує одразу шість крилатих ракет противника!», – йдеться у повідомленні.

Ігнат зауважує, що саме крилаті ракети – основна мета українського винищувача. За його словами, перехоплення таких важливих цілей не просте завдання для льотчика.

Пілот F-16 розповів, як йому вдалося збити ракети:

«Штурман наведення виводить мене на ворожі цілі, по курсу група з восьми крилатих ракет. Зближуюсь на відповідну дистанцію, бачу перешкоди – значить ракети мають власний РЕБ – так звані «засоби РЕБ індивідуального захисту». Приціл у F-ок досить потужний, якщо ціль вже в прицілі, то навіть під впливом РЕБ вона вже нікуди не дінеться з радару бортової РЛС. Я підлетів на зручну для роботи відстань, захопив цілі повторно, почергово запустив ракети і… влучив – обидві цілі знищено!».

Юрій Ігнат зазначає, що під крилами F-16 в українського пілота лише чотири авіаційні ракети класу «повітря-повітря»: середнього та ближнього радіуса дії. Першими у хід пішли ракети із більшою дальністю, потім льотчику довелося зблизитися до близько двох миль, аби застосувати ракети малого радіуса дії.

«Я підлетів до другої пари, захопив ракети, побачив, що від них теж «фонить російським РЕБом», та це їм не надто допомогло. Перший пуск – ціль збита, другий – теж! Радості не було меж, бо усі влучання по ворожих ракетах бачив на власні очі! В підвісних баках ще залишалося трохи пального, і бойова робота триває… Штурман наведення дає мені команду вийти в зону чергування, аби дати відпрацювати по цілях побратиму на Су-27», – розповів пілот.

Льотчик виконав команду з пункту управління – відійшов у визначений район. Однак на його курс вийшла ще одна ворожа ціль, яка, вочевидь, рухалася у напрямку столиці.

«Я розумів, що шансів поцілити у ракету, що летить із швидкістю 650 км+ небагато, спершу треба знайти її в небі вирівнятись по висоті і, з відстані не більше як 500 метрів, вести вогонь на випередження. Та й підлітати ближче вкрай небезпечно – у разі детонації бойової частини в 450 кг є великий ризик для літака, щонайменше влетіти у хмару уламків», – зауважив пілот.

За словами Ігната, пілот знав, що ризикує життям, і як правильно діяти в цій ситуації, бо не так давно проходив перенавчання на F-16 США.

«Спочатку шукав ціль внизу – нічого. Потім набрав висоту, підняв радар і побачив її. Зробив усе, як вчили інструктори в США, як відпрацьовував на тренажері. Кілька черг із гармати – і вибух… потім ще один! Повторна детонація… подумав я, – але, як виявилось за результатами об’єктивного контролю – ракет було дві! Летіли «етажеркою», поруч одна від одної. Противник часто запускає їх у такій тактичній конфігурації, ціла група ворожих ракет може летіли близько одна від одної, аби супротивник бачив їх як одну ціль. Ну, власне, того дня я, мабуть, поставив рекорд. Втім, головне – результат! Радію, що мені вдалося, присвячую цей успіх усім побратимам, які пішли у вічний політ, так і не дочекавшись F-16 в українському небі», – розповів пілот.

Ігнат зауважує, що за результатами об’єктивного контролю є стовідсоткове підтвердження факту, що вперше в історії у протиповітряному бою американський винищувач F-16 збив шість крилатих ракет, дві з них – авіаційною гарматою.

«Тільки уявіть, яку грізну стримуючу силу в центрі Європи становитимуть загартовані війною українські пілоти, коли на озброєння Повітряних Сил надійдуть, скажімо, F-35-ті!», – підсумував Юрій Ігнат.

Нагадаємо, що 13 грудня 2024 року Росія здійснила чергову масовану терористичну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Було атаковано теплоелектростанції ДТЕК.