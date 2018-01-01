Конституційний суд не вирішуватиме питання мораторію на землю

Судді вирішили не втручатися у питання продажу землі

Конституційний суд України не буде відкривати справу за поданням 55 народних депутатів про скасування земельного мораторію. Про це йдеться в повідомленні на сайті суду. «Велика палата Конституційного суду на засіданні продовжила розгляд питання про відкриття провадження у справі щодо відповідності Конституції України (конституційності)



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Судді вирішили не втручатися у питання продажу землі

Конституційний суд України не буде відкривати справу за поданням 55 народних депутатів про скасування земельного мораторію. Про це йдеться в повідомленні на сайті суду.

«Велика палата Конституційного суду на засіданні продовжила розгляд питання про відкриття провадження у справі щодо відповідності Конституції України (конституційності) пунктів 14, 15 розділу Х Перехідні положення Земельного кодексу України. Прийнято Постанову суду про відмову у відкритті конституційного провадження у справі», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 30 грудня президент України Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України», ухвалений Верховною Радою 7 грудня 2017 року, який на один рік продовжує строк дії мораторію на продаж сільськогосподарських земель.

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