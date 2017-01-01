Порошенко підписав закон, яким продовжено мораторій на землю
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Документом продовжується на один рік строк дії мораторію на продаж сільськогосподарських земель
Президент Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України», ухвалений Верховною Радою 7 грудня 2017 року. Про це інформує Банкова.
Документом продовжується на один рік строк дії мораторію на продаж чи відчуження іншим способом земель сільськогосподарського призначення.
Реалізація закону дозволить забезпечити формування належного нормативно-правового забезпечення функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення, сказано в повідомленні Банкової.
Документ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Нагадаємо, 7 грудня Верховна Рада України підтримала законопроект про продовження мораторію на продаж землі. За відповідний проект закону проголосували 236 народних депутатів.