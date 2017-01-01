Порошенко підписав закон, яким продовжено мораторій на землю

Документом продовжується на один рік строк дії мораторію на продаж сільськогосподарських земель

Президент Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України», ухвалений Верховною Радою 7 грудня 2017 року. Про це інформує Банкова. Документом продовжується на один рік строк дії мораторію на продаж чи відчуження іншим способом земель сільськогосподарського