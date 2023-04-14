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Конституційний суд взявся за перевірку «Харківських угод»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Конституційний суд взявся за перевірку «Харківських угод»
Експрезидент Росії Дмитро Медвєдєв та президент-втікач України Віктор Янукович, підписання «Харківських угод»
фото з відкритих джерел

«Харківські угоди» були підписані у 2010 році та дозволяли Чорноморському флоту РФ базуватися у Криму до 2042 року

Конституційний суд України (КСУ) відкрив провадження у справі про конституційність так званих Харківських угод, які були підписані у 2010 році та дозволяли Чорноморському флоту РФ базуватися у Криму до 2042 року. Про це повідомила пресслужба суду.

Зазначено, що відповідне рішення 13 квітня ухвалила друга колегія суддів Другого сенату за конституційним зверненням 49 народних депутатів України. 

«Суб'єкт права на конституційне звернення стверджує, що невідповідність оскарженої угоди «принципам забезпечення національної безпеки, відсутність нормативно-правової бази для здійснення міжнародної угоди такого змісту, а також невідповідність зазначеної угоди статті 17 Основного закону України» є підставою для визнання цієї Угоди неконституційною», – зазначають в КСУ.

На одному із засідань Велика палата суду визначить форму конституційного провадження у цій справі. Суддя-доповідач у справі – Сергій Головатий.

Нагадаємо, 23 травня Печерський районний суд Києва дав дозвіл на арешт експрезидента Віктора Януковича у справі про підписання так званих Харківських угод у 2010 році.

Янукович у змові з колишнім прем’єр-міністром України Миколою Азаровим «надав іноземній державі – Російській Федерації та її представникам допомогу у проведенні підривної діяльності проти України». 21 квітня 2010 року, перебуваючи в Харкові, він підписав від імені України Угоду між Україною та РФ. Цим документом на 25 років продовжено строк перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Зробив він це нібито під приводом отримання знижки на природний газ. Насправді ж — штучно створив передумови для збільшення чисельності військ РФ та умови їх перебування на території України.

Починаючи з 20 лютого 2014 року, військовослужбовці Чорноморського флоту Росії, взаємодіючи з іншими підрозділами Збройних сил РФ, здійснили військову окупацію та подальшу анексію півострова Крим.

Теги: Крим Харків суд

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