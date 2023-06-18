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Контрнаступ ЗСУ: Банкова спрогнозувала, коли в Кремлі почнеться паніка

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Контрнаступ ЗСУ: Банкова спрогнозувала, коли в Кремлі почнеться паніка
Михайло Подоляк
фото: Офіс президента України

Подоляк: «Ось як тільки перелом буде відчутний з точки зору територіальних змін, тоді ми побачимо інший тип реакції – це буде паніка»

Кремлівських пропагандистів охопить паніка, коли контрнаступ ЗСУ принесе перелом щодо територіальних змін. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телемарафону, пише «Укрінформ».

«Ось як тільки перелом буде відчутний з точки зору територіальних змін, тоді ми побачимо інший тип реакції – це буде паніка. Вони вимагатимуть негайно закликати до порядку Україну і зупинити війну, яку Україна і «розв’язала» і так далі», – спрогнозував посадовець.

За його словами, Збройні сили України нині «тестують фронт і визначають найтонші ділянки, по яких можна завдати удару з найменшими втратами». Він також наголосив, що Україна зараз повністю володіє ініціативою на полі бою.

«Можна називати це наступальними операціями. На первинному етапі проводяться такі заходи – формувальні операції за різними напрямками. Це збільшення інтенсивності вогню по тиловому забезпеченню. Для того, щоб зменшити загальні оборонні можливості російського угруповання. І зрозуміло, що інтенсивність буде наростати. Контрнаступ буде формуватися і кількість ударних дій буде поступово наростати. Ще тільки все починається», – підкреслив Подоляк.

Крім того, він зазначив, що Росія має свої основні три завдання. Перше полягає в тому, щоб компенсувати внутрішнє панічне очікування росіян. Друге, за його словами, – це залякування еліти країн-партнерів України. І третє – відвертати увагу росіян від терористичних ударів крилатими ракетами по українських містах.

Нагадаємо, за даними ISW, українські захисники 17 червня продовжували контрнаступальні дії щонайменше на чотирьох ділянках фронту

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр відзвітувала про тактичний успіх ЗСУ на півдні.

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Теги: Михайло Подоляк контрнаступ Офіс президента

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