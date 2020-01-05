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    Суспільство

    Виступ Хакамади, яка підтримала анексію Криму, скасували

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    Виступ Хакамади, яка підтримала анексію Криму, скасували

    Є речі, які для нас є важливими і непорушними

    Організатори бізнес-форуму, на якому серед учасників була заявлена російський політик і діяч Ірина Хакамада, оголосили про скасування її участі в заході.

    Про це організатори форуму повідомили у Facebook.

    «Ми запросили спікерів з різних куточків світу, щоб вони поділилися своїм життєвим досвідом і своїми цінностями. Але так вийшло, що деякі з цих цінностей... не відповідають нашим. І дізналися ми про це пізніше, ніж хотілося б», – йдеться в повідомленні.

    Організатори заявили, що є речі, які для них є важливими і непорушними, і позиція щодо них не може бути двозначною.

    «Ми хочемо вибачитися перед нашими гостями за те, що один із запланованих спікерів – бізнес-тренер Ірина Хакамада – не виступить на DreamBIG Forum.

    Незважаючи на те, що ми провели первинну перевірку і погодили можливість її в’їзду з відповідними органами, ми змушені відмовитися від її виступу», – заявили організатори.

    Читайте також: Вітала окупацію Криму, а тепер прочитає лекцію в Києві. Відомий забудовник везе до України Хакамаду.

    Нагадаємо, Чубаров різко висловився щодо запрошення Хакамади до Києва.

    Крим Росія опозиція
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