Виступ Хакамади, яка підтримала анексію Криму, скасували



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Є речі, які для нас є важливими і непорушними

Організатори бізнес-форуму, на якому серед учасників була заявлена російський політик і діяч Ірина Хакамада, оголосили про скасування її участі в заході.

Про це організатори форуму повідомили у Facebook.

«Ми запросили спікерів з різних куточків світу, щоб вони поділилися своїм життєвим досвідом і своїми цінностями. Але так вийшло, що деякі з цих цінностей... не відповідають нашим. І дізналися ми про це пізніше, ніж хотілося б», – йдеться в повідомленні.

Організатори заявили, що є речі, які для них є важливими і непорушними, і позиція щодо них не може бути двозначною.

«Ми хочемо вибачитися перед нашими гостями за те, що один із запланованих спікерів – бізнес-тренер Ірина Хакамада – не виступить на DreamBIG Forum.

Незважаючи на те, що ми провели первинну перевірку і погодили можливість її в’їзду з відповідними органами, ми змушені відмовитися від її виступу», – заявили організатори.

Нагадаємо, Чубаров різко висловився щодо запрошення Хакамади до Києва.