Кравцов пообіцяв влаштувати «джихад» в «Укрзалізниці»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Очільник «Укрзалізниці» Євген Кравцов

Впродовж трьох місяців Кравцов пообіцяв провести кадрові рішення щодо топ-менеджменту компанії

У наступні три місяці щонайменше половина керівного складу ДП «Укрзалізниця» буде замінена.

Про це в інтерв'ю «БізнесЦензору» заявив голова правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов.

«Багато людей з середнього і вищого менеджменту, які працювали або продовжують працювати в УЗ, не самі прозорі з точки зору репутації та прийнятих рішень. У наступні три місяці, можна це назвати таким собі джихадом, будуть кадрові рішення щодо топ-менеджменту компанії. Щонайменше половина керівного складу буде замінена», – сказав Кравцов.

Він зазначив, що сьогодні триває ротація керівників залізничних депо та структурних підрозділів:

«На сьогодні в цілому по структурі, за останні чотири місяці, проведена заміна 15% керівного складу», - сказав Кравцов.

До слова, до Дня захисника України та Покрови Пресвятої Богородиці «Укрзалізниця» призначила шість додаткових поїздів.