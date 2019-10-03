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    Політика

    Кравцов пообіцяв влаштувати «джихад» в «Укрзалізниці»

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    Очільник&nbsp;&laquo;Укрзалізниці&raquo;&nbsp;Євген Кравцов - Кравцов пообіцяв влаштувати «джихад» в «Укрзалізниці»
    Очільник «Укрзалізниці» Євген Кравцов

    Впродовж трьох місяців Кравцов пообіцяв провести кадрові рішення щодо топ-менеджменту компанії

    У наступні три місяці щонайменше половина керівного складу ДП «Укрзалізниця» буде замінена.

    Про це в інтерв'ю «БізнесЦензору» заявив голова правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов.

    «Багато людей з середнього і вищого менеджменту, які працювали або продовжують працювати в УЗ, не самі прозорі з точки зору репутації та прийнятих рішень. У наступні три місяці, можна це назвати таким собі джихадом, будуть кадрові рішення щодо топ-менеджменту компанії. Щонайменше половина керівного складу буде замінена», – сказав Кравцов.

    Він зазначив, що сьогодні триває ротація керівників залізничних депо та структурних підрозділів:

    «На сьогодні в цілому по структурі, за останні чотири місяці, проведена заміна 15% керівного складу», - сказав Кравцов.

    До слова, до Дня захисника України та Покрови Пресвятої Богородиці «Укрзалізниця» призначила шість додаткових поїздів.

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