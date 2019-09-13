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    Суспільство

    Кучма розказав, коли у Мінську можуть погодити дату розведення військ на Донбасі

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    Наступні точки розведення військ наразі обговорюються на рівні військових - Кучма - Кучма розказав, коли у Мінську можуть погодити дату розведення військ на Донбасі
    Наступні точки розведення військ наразі обговорюються на рівні військових - Кучма

    Остаточну дату відведення військ у Петрівському і Золотому можуть погодити 18 вересня - Кучма

    Представник України в Тимчасовій контактній групі КГ Леонід Кучма заявив, що на наступному засіданні у Мінську 18 вересня може бути погоджено остаточну дату відведення військ на Донбасі у районі Петрівського і Золотого.

    Про це він сказав журналістам у кулуарах 16-ї Щорічної зустрічі YES, організованої Фондом Віктора Пінчука, повідомляє Укрінформ.

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    «Питання безпеки завжди у нас головне, питання обміну заручниками (на засіданнях ТКГ - ред.). Питання безпеки – це рухатися далі у відведенні військ від лінії зіткнення. У мене вже є переконання, що наступної середи ми приймемо рішення про час відведення військ у Петровському і Золотому. Остаточно вирішимо час. Я думаю, що це в нас обов'язково відбудеться», - сказав Кучма.

    На запитання, чи обговорюються наступні точки, на яких має відбутися розведення військ, він зазначив, що наразі над цим працюють військові.

    «І взагалі у перспективі, президент, я переконаний, буде ставити це питання на «нормандській зустрічі», про відведення військ по всій лінії зіткнення», - спрогнозував Кучма.

    Як повідомлялося, наступне засідання ТКГ відбудеться 18 вересня.

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