Кучма розказав, коли у Мінську можуть погодити дату розведення військ на Донбасі



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Наступні точки розведення військ наразі обговорюються на рівні військових - Кучма

Остаточну дату відведення військ у Петрівському і Золотому можуть погодити 18 вересня - Кучма

Представник України в Тимчасовій контактній групі КГ Леонід Кучма заявив, що на наступному засіданні у Мінську 18 вересня може бути погоджено остаточну дату відведення військ на Донбасі у районі Петрівського і Золотого.

Про це він сказав журналістам у кулуарах 16-ї Щорічної зустрічі YES, організованої Фондом Віктора Пінчука, повідомляє Укрінформ.

«Питання безпеки завжди у нас головне, питання обміну заручниками (на засіданнях ТКГ - ред.). Питання безпеки – це рухатися далі у відведенні військ від лінії зіткнення. У мене вже є переконання, що наступної середи ми приймемо рішення про час відведення військ у Петровському і Золотому. Остаточно вирішимо час. Я думаю, що це в нас обов'язково відбудеться», - сказав Кучма.

На запитання, чи обговорюються наступні точки, на яких має відбутися розведення військ, він зазначив, що наразі над цим працюють військові.

«І взагалі у перспективі, президент, я переконаний, буде ставити це питання на «нормандській зустрічі», про відведення військ по всій лінії зіткнення», - спрогнозував Кучма.

Як повідомлялося, наступне засідання ТКГ відбудеться 18 вересня.