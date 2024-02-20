Дуда пояснив, як можна завершити протест польських фермерів

Дуда зазначив, що влада не може заборонити польським фермерам протестувати

Як наголосив Дуда, основним мотивом протестів польських фермерів став «страх за своє існування»

Протест польських перевізників вдалося припинити завдяки ухваленню тристоронньої угоди між Польщею, Україною та водіями-протестувальниками. Швидше за все нову блокаду кордону теж вдасться подолати завдяки перемовинам. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю «Українському радіо».

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За словами польського президента, мотивом протестів польських фермерів став «страх за своє існування».

Зокрема Дуда зазначив, що влада не може заборонити польським фермерам протестувати, адже Польща є демократичною країною, а право на протест «є конституційним». Президент наголосив, якщо ж влада примусово припинить протести фермерів, то вони «подадуть в суд та вийдуть у ньому переможцями».

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Нагадаємо, польські протестувальники, які 20 лютого почали посилено блокувати рух на шести прикордонних пунктах, вирішили спростити перетин кордону для транспорту на двох ділянках.

До слова, польські фермери, які блокують рух поблизу пунктів пропуску з Україною, заявили про плани продовжити протест до квітня. Якщо їх вимоги не будуть почуті – вони зупинятимуть пасажирські автобуси.

Як повідомлялося, Україна планує використовувати додатковий маршрут через річку Дунай для збільшення експорту до довоєнних рівнів, оскільки польська блокада сільськогосподарської продукції блокує сухопутний кордон із Європейським Союзом.