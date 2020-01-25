Кулеба пояснив, навіщо Зеленський привітав Путіна з Новим роком



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитро Кулеба, віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України

Привітання Зеленського були дипломатичним маневром – Кулеба

Віцепрем’єр-міністр з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба пояснив, навіщо президент України Володимир Зеленський привітав Володимира Путіна із Новим роком.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

За словами Кулеби, привітання Зеленського були дипломатичним маневром.

«Я думаю, що якщо ми говоримо про те, що відбуваються перемовини для вирішення життєво важливих питань, таких як повернення українських полонених, таких як повернення українських кораблів, захоплених в Керчі. Було ж також дуже багато кроків зроблено для того, щоб рухатися в бік примирення. У бік врегулювання. До примирення дуже далеко ще. Але в бік врегулювання конфлікту на Донбасі, розв’язаного Росією. То акт привітання є дипломатичним маневром, який не потрібно перебільшувати», – сказав Кулеба.

Як повідомлялося, Зеленський пояснив, навіщо потрібен прямий діалог з Путіним.

Нагадаємо, Зеленський підтвердив, що не піде на другий президентський термін.

Читайте також: Вперше з початку війни на Донбасі український президент привітав Путіна з новорічними святами