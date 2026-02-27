Квартира за 6 млн і бізнес у Криму: що задекларувала т.в.о. голови АРМА

Максименко може бути кандидаткою від Мінекономіки

Тимчасова виконувачка обов’язків голови Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) Ярослава Максименко, яку називають кандидаткою від влади на посаду керівника агентства, має у біографії низку фактів, що можуть викликати запитання під час конкурсного відбору. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «АРМАгедон триває: хто може очолити скандальне Агентство з управління арештованими активами».

Максименко очолила АРМА у статусі т.в.о. у серпні 2025 року. Раніше вона керувала департаментом політики власності та санкцій Міністерства економіки, яке на той момент очолювала нинішня прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

У декларації посадовиці досі зазначені корпоративні права у ТОВ «Кримпроект-сервіс», зареєстрованому у 2011 році в Криму. Згідно з відкритими реєстрами, підприємство тривалий час залишалося активним і припинило діяльність лише у 2020 році. Із 2012 року компанію очолював Євген Максименко, ймовірно родич чиновниці.

Окремий етап її кар’єри пов’язаний із Фондом державного майна України. Максименко працювала радницею з корпоративних питань тодішнього голови ФДМУ Дмитро Сенниченко, який нині перебуває за кордоном та є фігурантом справи щодо підозри у відмиванні коштів. Згодом вона входила до наглядової ради Одеського припортового заводу та виконувала управлінські функції в Об’єднаній гірничо-хімічній компанії – підприємствах, що фігурували у кримінальних провадженнях НАБУ і САП. Водночас процесуальних претензій до самої Максименко правоохоронці не висували.

У 2025 році посадовиця придбала квартиру у Києві площею 115,7 кв. м за 6,1 млн грн. Покупка відбулася у день продажу іншої нерухомості, від якої вона отримала 6,3 млн грн. Також у її власності – автомобіль Infiniti QX60 2014 року випуску.

За підсумками 2024 року Максименко задекларувала понад 1 млн грн зарплати. Її чоловік Віталій отримав 1,8 млн грн доходу. Із заощаджень посадовиця вказала $25 тис. готівкою та понад 100 тис. грн на банківських рахунках.

За інформацією джерел, ще нещодавно Максименко була впевнена у перемозі в конкурсі майже на 100%, однак наразі її шанси оцінюють як 50 на 50 через появу іншого фаворита перегонів.

Раніше «Главком» писав, що САП відкрила кримінальне провадження за фактами можливих неправомірних дій тимчасово виконувача обов’язків голови АРМА Ярослави Максименко. Справу зареєстровано 23 січня за ч. 2 статті 364 Кримінального кодексу («Умисне використання службового становища всупереч інтересам служби, вчинене в інтересах третьої особи, що спричинило тяжкі наслідки»).