Галущенко розказав, що робив в арештованому маєтку ексміністра-втікача у центрі Києва

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
фото: Ян Доброносов/Facebook
Суд відправив у СІЗО Германа Галущенка

За розкішний будинок Віталія Захарченка у центрі Києва Герман Галущенко платив $130 на добу

Підозрюваний у корупційному злочині колишній міністр юстиції та енергетики Герман Галущенко визнав у суді, що деякий час мешкав в арештованому будинку площею 647 кв. м, що на вулиці Добровольчих батальйонів, 40 у Києві. Як повідомляє «Главком», про це фігурант справи «Мідас» заявив під час судового засідання у Вищому антикорупційному суді.

Ексміністр пояснив, що подобово орендував будинок; це вартувало йому $130. Галущенко додав, що кошти платив чоловікові, який відповідав за майно.

«Протягом останніх десяти років цей будинок здавався в оренду. До цього я жив в іншому будинку. Однак, коли у 2022 році на мене був замах, то мені дали охорону. Довелося змінювати місця проживання», – наголосив Галущенко.

Інших подробиць про замах підозрюваний експосадовець не зазначив.

Додамо, що у січні 2026 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактами можливих неправомірних дій тимчасово виконувача обов’язків голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) Ярослави Максименко. Підставою для реагування антикорупційних органів послужило депутатське звернення, де зазначено, що держава в особі АРМА фактично була усунута від управління арештованим майном – будинку площею 647 кв. м на вулиці Добровольчих батальйонів, 40 у Києві, який через іноземний фонд контролює ексміністр-утікач часів Януковича Віталій Захарченко.

Як повідомляв «Главком», 17 лютого антикорупційний суд обрав Герману Галущенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 200 млн грн.

Запобіжний захід діє 60 діб. У разі внесення застави підозрюваний повинен виконувати низку обов'язків: без дозволу суду або органу досудового розслідування йому заборонено покидати межі Києва та області; також він має утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі «Мідас», зокрема, Тимуром Міндічем та Олександром Цукерманом.

Нагадаємо, що будинок Захарченка засвітився на плівках НАБУ, пов’язаних з масштабною корупцією в енергетиці. Тут певний час таємно жив ексміністр енергетики та юстиції Герман Галущенко. Там же слідство помітило вже колишню міністерку енергетики Світлану Гринчук.

25 листопада 2025 року на засіданні комітету з питань антикорупційної політики Верховної Ради т.в.о голови АРМА Ярослава Максименко зазначила, що будинок Захарченка можуть передати на потреби Міністерства оборони.

Крім того, під час засідання парламентської слідчої комісії ексурядовець Герман Галущенко стверджував, що з червня по жовтень 2025 року орендував будинок площею 650 кв. м по вулиці Добровольчих батальйонів, 40 у Києві за близько $3 тис. (або майже 126 тис. грн) на місяць. При цьому дані про оренду нерухомості він не відобразив у декларації, яку подав 18 грудня після звільнення з міністерської посади.

Маєтком на 647 «квадратів» на вулиці Добровольчих батальйонів у Києві володіє нідерландський «Фонд глобальна інвестиція» (Stichting Global Investment), за яким, за даними правоохоронців, стоїть колишній міністр внутрішніх справ часів Януковича Віталій Захарченко. Будинок огороджено чотириметровим парканом з натурального каменю та металевими елементами. На початок червня 2025 року вартість цього активу, за даними незалежного оцінщика, складала 48,48 млн грн.

За відомостями досудового розслідування, будинок на вулиці Добровольчих батальйонів дістався Віталію Захарченку у період, коли він керував МВС. Спочатку цей будинок купила нідерландська фірма Stichting Administratiekantoor LVV (пов’язана з оточенням Захарченка) і в червні 2013 року продала іншій іноземній компанії Stichting Global Investment, яку теж контролював ексочільник МВС. Загалом, зазначена компанія сформувала своєрідний банк привабливої нерухомості у Києві та області.

Після зміни влади у лютому 2014-го Захарченко вимушено покинув Україну, отаборившись у Росії з іншими представниками команди експрезидента Віктора Януковича. Згодом активи Stichting Global Investment були заморожені через накладання санкцій ЄС на самого Захарченка. У 2016 році Печерський райсуд Києва арештував активи Stichting Global Investment в Україні. Пізніше арештоване майно компанії було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні за фактами злочинної діяльності ексміністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.

Нагадаємо, 15 лютого 2026 року при спробі покинути територію України колишнього високопосадовця затримали детективи НАБУ. Згодом стало відомо, що йдеться про колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Йому інкриміновано відмивання коштів та участь у злочинній організації.

Як відомо, 10 листопада 2025 року Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики (операція «Мідас») оголосило про підозру семи особам. Серед них:

  • Тимур Міндіч – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон),
  • Ігор Миронюк (Рокет) – колишній радник міністра енергетики,
  • Дмитро Басов (Тенор) – виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом».

А також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»:

  • Олександр Цукерман (Шугармен),
  • Ігор Фурсенко (Рьошик),
  • Леся Устименко,
  • Людмила Зоріна.

Також повідомлялося, що Германа Галущенка на плівках фігуранти називали «Професором» та «Сигізмундом».

Читайте також:

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

