Підрив дамби на Донеччині: Лубінець звернувся до ООН

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Підрив дамби на Донеччині: Лубінець звернувся до ООН
Окупанти знищили дамбу поблизу села Осикове Донецької області
Лубінець: Росія вкотре свідомо створює загрозу гуманітарної катастрофи

Російська терористична армія підірвала дамбу поблизу Костянтинівки на Донеччині. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець направив відповідні листи до ООН з вимогою зафіксувати цей факт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис омбудсмена в Telegram.

«Росія вкотре свідомо створює загрозу гуманітарної катастрофи. Цього разу – росіяни опублікували кадри знищення дамби поблизу Костянтинівки на Донеччині», – йдеться у заяві.

Лубінець наголосив, що це може призвести до підтоплення населених пунктів, руйнування критичної інфраструктури та систем життєзабезпечення, знищення доріг і мостів. «До втрати людьми домівок і засобів до існування. До отруєння ґрунтів і води, загибелі цілих екосистем. Росіяни граються життями людей, ніби їм можна все. Ніби ніколи не буде покарання», – додав він.

Омбудсмен нагадав, що відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, дамби користуються особливим захистом, їх знищення категорично заборонене. «Такі дії Росії – це воєнний злочин і грубе порушення Женевських конвенцій», – пояснив він.

«Я вже направив відповідні листи до ООН з вимогою зафіксувати цей факт і надати чітку міжнародну правову оцінку діям держави-агресора», – підсумував Лубінець.

Нагадаємо, російські війська знищили дамбу поблизу села Осикове Донецької області, застосувавши тритонну керовану авіабомбу, що призвело до підтоплення місцевості та ускладнення пересування на ділянці фронту.

За даними експертів, окупанти активізували бойові дії у напрямку Костянтинівки, намагаючись вплинути на логістику українських підрозділів. Аналітики зазначають, що спочатку російські військові знищили один із мостів на північно-західних околицях населеного пункту.

Теги: Донеччина Лубінець війна Костянтинівка

