Ляшко розповів про плани оновлення лікарень

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Ляшко розповів про плани оновлення лікарень
За словами Ляшка, до кінця поточного року планується завершити роботи на 14 об’єктах у різних регіонах України
фото: МОЗ

Віктор Ляшко: в Україні реалізують 160 медичних проєктів на 20 млрд грн

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в рамках державної програми модернізації медичної інфраструктури в Україні втілюється 160 інфраструктурних проєктів у сфері охорони здоров’я. Їхня загальна вартість становить близько 20 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на урядовий портал.

За словами Ляшка, до кінця поточного року планується завершити роботи на 14 об’єктах у різних регіонах України, зокрема:

  • в Ірпені
  • на Рівненщині
  • у Хмельницькому
  • у Кропивницькому
  • на Миколаївщині
  • на Херсонщині

Загальна вартість цих проєктів перевищує 1,8 мільярда гривень. Частина з них реалізується за підтримки програми Ukraine Facility.

Міністр також зазначив, що у 2026 році Міністерство охорони здоров’я планує продовжити спрямовувати кошти на розвиток медичної інфраструктури.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я збирається оновити правила проходження обов’язкових медичних оглядів для працівників, які піддаються шкідливим або небезпечним виробничим факторам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на проєкт наказу відомства.

Новий порядок розроблено відповідно до міжнародних трудових стандартів та угод. 

Міністерство охорони здоров'я Віктор Ляшко

Ляшко розповів про плани оновлення лікарень
Ляшко розповів про плани оновлення лікарень
