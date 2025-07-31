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Скільки рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям скасовано? Відповідь МОЗ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Скільки рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям скасовано? Відповідь МОЗ
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фото з відкритих джерел (ілюстративне)

795 випадків рішення МСЕК визнано необґрунтованими

Міністерство охорони здоровʼя разом із правоохоронними органами системно перевіряє рішення, за якими медико-соціальні експертні комісії встановлювали інвалідність посадовим особам. Станом на 25 липня 2025 року 795 випадків рішення МСЕК визнано необґрунтованими та скасовано. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МОЗ.

Ще у 400 випадках прийняті нові рішення, зокрема, про зміну групи інвалідності – у 307 випадках та про зміну терміну встановлення інвалідності – у 93 випадках. Для порівняння, станом на початок липня 2025 року кількість скасованих рішень становила 445. 

Найбільша кількість справ посадовців, яким було встановлено інвалідність і щодо яких триває перевірка, припадає на:

  • Державну митну службу України – 810 справ, із яких 572 уже розглянуто, 236 рішень скасовано, а у 114 випадках рішення переглянуто;
  • Державну податкову службу України – 518 справ, із яких 413 розглянуто, 154 рішень скасовано, у 89 випадках рішення змінено;
  • Органи прокуратури – 448 справ, із яких 316 уже розглянуто, 152 рішень скасовано, у 71 випадку прийнято нові рішення, ще 46 осіб викликано на дообстеження.

Раніше генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що ухвалив рішення направити всіх прокурорів з інвалідністю на розгляд Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП).

Нагадаємо, що лише 12 із 67 хмельницьких прокурорів, які незаконно отримали інвалідність, на сьогодні звільнено. Як інформує «Главком», відповідні документи оприлюднив народний депутат Володимир Ар’єв. Він отримав відповідь Офісу генерального прокурора на свій запит.

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Теги: МСЕК Міністерство охорони здоров'я

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