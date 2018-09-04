Луценко спрогнозувала, коли Верховна Рада візьметься за зміни до Конституції



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Фото: Главком Верховна Рада

За словами Луценко, жодна фракція чи група не сказала, що не буде підтримувати зміни до Конституції

Верховна Рада може розглянути зміни до Конституції у першому читанні наприкінці вересня.

Про це представник президента у Раді Ірина Луценко сказала журналістам після зустрічі, яку проводив президент Петро Порошенко з головами парламентських фракцій.

«Я думаю, що ми поставимо перше голосування десь на кінець вересня, це може бути другий чи третій пленарний тиждень, можливо початок жовтня. Так ми проговорили і так говорив спікер парламенту. Це буде голосування, коли депутати відправлять його (законопроект щодо змін до Конституції - ред.) у Конституційний суд, а вже друге голосування буде на наступний пленарній сесії, яка почнеться у січні», - сказала Луценко.

За її словами, спочатку необхідно 226 голосами підтримати законопроект щодо змін до Основного закону, аби направити його на експертизу Конституційного суду.

«А вже на другій сесії, на весняній, якщо КС дає позитивний висновок, що все відповідно до Основного закону, тоді жде голосування із кількістю у 300 голосів. Те, що ми побачили сьогодні, якби це було голосування і треба було 300 голосів, то ми б їх отримали», - сказала Луценко.

За її словами, у понеділок на зустрічі жодна фракція, жодна група не сказала, що не буде підтримувати зміни до Конституції.

Нагадаємо, 3 вересня Порошенко зареєстрував у Верховній Раді законопроект про зміни до Конституції щодо прагнення України до інтеграції в НАТО та Євросоюз.

Про наміри зареєструвати такий законопроект Петро Порошенко заявив у День Незалежності України.

Також 3 вересня Порошенко анонсував зміни в Конституцію щодо Криму.

Напередодні стало відомо, що Порошенко планує у вересні звернутися до Верховної Ради з щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Джерело: Укрінформ