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Угорщина та Білорусь підписали угоду про співпрацю

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Угорщина та Білорусь підписали угоду про співпрацю
Візит Петера Сійярто «стане сигналом для європейських партнерів щодо продовження діалогу з Білоруссю»
фото: Szijjártó Péter/Facebook

Міністри закордонних справ Угорщини та Білорусі також обговорили можливість переговорів між Росією та Україною

Угорщина підписала з Білоруссю угоду про співпрацю на 2023 рік. Договір включає економічне співробітництво, заходи для стимулювання освітніх та культурних обмінів, а також передбачає навесні засідання міжурядової комісії з торговельно-економічного співробітництва. Про це повідомляє БЕЛТА. 

«На щастя, ще є сфери, які не обмежені санкціями проти Білорусі, і ми сьогодні домовилися розвивати нашу співпрацю… Зокрема, це сільське господарство і харчова промисловість, де вже є значний угорський експорт, а також фармацевтична промисловість – у наших компаній купують медикаменти на 60 млн доларів. Також для багатьох важливо, що ми сьогодні обмінялися транспортними дозволами, щоби зняти перешкоди для транспортних компаній з Білорусі та Угорщини, які доставляють товари між нашими країнами», – заявив Петер Сійярто на своїй сторінці у Facebook.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після візиту до Мінська закликав до «якнайшвидшого досягнення миру». На брифінгу після зустрічі він закликав до припинення вогню і переговорів між Росією і Україною.

«Зараз немає нічого важливішого, ніж порятунок людських життів… Під час нашої зустрічі у Мінську я кілька разів підкреслив, що ми, угорці, на боці миру», – зазначив Петер Сійярто, додавши, що просив білоруського колегу «зробити усе задля досягнення миру і проти продовження війни». 

Глава МЗС Білорусі Сєргєй Алєйник повідомив, що обговорювали також «сприяння міжпарламентському діалогу». Він також заявив, що візит Петера Сійярто «стане сигналом для європейських партнерів щодо продовження діалогу з Білоруссю». 

Нагадаємо, що вчора глава МЗС Угорщини приїхав до Мінська.

Теги: дипломатія Угорщина Білорусь

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