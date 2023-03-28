Маєтки у Конча-Заспі та гектари землі по всій країні: чим володіє нардеп Шуфрич (відео)

Із Шуфричем пов'язані мисливські угіддя у Закарпатській, Сумській областях і посеред заповідної зони на Київщині

Близький соратник Медведчука Нестор Шуфрич, попри свої проросійські погляди, досі перебуває на волі. Однак крім свободи, Шуфрич досі з мандатом та ще й з тисячами квадратних метрів і гектарів землі по всій країні, включно з Кримом. Про це свідчить розслідування Bihus Info.

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Видання з’ясувало, що стати записані на підставних осіб.

«Близький соратник Медведчука Нестор Шуфрич досі на волі, попри свої проросійські погляди, інцидент із фотографуванням блокпосту, невизнання Росії агресором та інші речі, що мали б насторожувати, але чомусь ніяк не впливають на політика. Крім того, що Шуфрич досі з мандатом, він ще й із тисячами квадратних метрів і гектарів землі по всій країні, включно з Кримом», – йдеться у відео.

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Родинні активи Шуфрича можна розділити на дві групи.

Перша – персональні, тобто там, де власниками є або сам Шуфрич, або його дружина чи батько, син чи багаторічний парламентський помічник В'ячеслав Черепаня.

Друга – корпоративні. Там, де власниками є компанії, записані в основному на тих же людей.

Родина Шуфрича володіє чотирма маєтками у Конча-Заспі. Це понад дві тисячі квадратних метрів нерухомості, більше гектара землі – власність на чверть мільйона гривень лише в Козині. Один з маєтків на майже гектарі – з виходом до води – оформлений за договором дарування. Орієнтовна вартість «подарунка» становить 120-130 млн грн.

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Другий маєток площею 358 м² і 15 соток землі записані на дружину Шуфрича Катерину Майкову і її фірму.

Третій маєток – у власності сина нардепа Олександра і знаходиться поруч із батьковим. Площа цього маєтку 300 м², а його вартість становить близько 30 млн грн.

Четвертий маєток належить компанії, створеній батьком Шуфрича. Ця компанія згодом опинилася у власності кіпрської структури і жінки Тетяни Скакун із пропискою в селі Харпачка Вінницької області. На початку березня замість Шуфрича-старшого у компанію зайшов угорець Дьорч Штофа.

Крім того, в центрі Києва у Шуфрича і його сина є шість квартир площею 430 м², вартість яких може сягати 130 млн грн. Також родина нардепа має землю, квартири, будинки в Ужгороді.

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Наприкінці січня 2014 року батько Шуфрича став власником апартаментів в Одесі на 500 кв. м і двох паркомісць. У липні 2021 року син нардепа купив у місті одразу три паркомісця і два нежитлових приміщення площею 630 кв. м. Загалом нежитлові приміщення Шуфричів можуть коштувати більше 100 млн грн.

У селі Проців Київської області батькові Шуфрича належить комплекс «Конюшня Бутенко». Ще частина землі та нерухомості записана на помічника нардепа Черепаню, який є співвласником низки агрокомпаній, які орендують та обробляють тисячі земельних ділянок в Івано-Франківській, Тернопільській і Львівській областях.

Також із Шуфричем пов'язані мисливські угіддя у Закарпатській, Сумській областях і посеред заповідної зони на Київщині.

Одним із найвідоміших активів, в якому фігурує Шуфрич, є «Київський річковий порт». Серед акціонерів порту – угорська компанія St George Residence, яка належить родині вже згадуваного Штофи.

Маєток Шуфрича у тимчасово окупованому Криму розташований біля маєтку Медведчука.

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