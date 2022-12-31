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Майже сотня захисників України отримали нагороди від Зеленського

Юрій Лящук
glavcom.ua
Майже сотня захисників України отримали нагороди від Зеленського
Зеленський нагородив бійців за особисту мужність і самовіддані дії
фото ілюстративне

95 українських захисників отримали відзнаки від президента Зеленського

Володимир Зеленський 30 грудня відзначив державними нагородами 95 українських захисників. Про це йдеться в указі №903/2022 президента.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Зеленський постановив нагородити:

  • чотирьох воїнів орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня, п'ятьох – орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня;
  • орденом «За мужність» ІІ ступеня п'ятьох бійців, «За мужність» ІІІ ступеня – 17, орденом Данила Галицького – двох;
  • медаллю «За військову службу Україні» нагороджені 32 захисники, «За бездоганну службу» ІІІ ступеня – четверо, «Захиснику Вітчизни» – 26.

Раніше повідомлялось, що українські військові звільнили важливий населений пункт на Луганщині.

Також Володимир Зеленський розповів про успіхи ЗСУ на фронті.

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Теги: Україна війна державні нагороди ЗСУ Володимир Зеленський

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