Удар по Києву 24 травня 2026: кількість постраждалих зросла

Наталія Порощук
Наталія Порощук
У ніч на 24 травня Росія завдала масованого удару по Києву
Ліквідація наслідків атаки триває

Кількість постраждалих у Києві після масованої атаки 24 травня зросла до 87 людей, серед них троє неповнолітніх. Двоє людей загинули. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що пошкодження цивільної та адміністративної інфраструктури зафіксовані на 49 локаціях столиці.

У Шевченківському районі, де внаслідок влучання зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки, рятувальники деблокували тіла двох загиблих жінок.

«Рятувальники демонтували 165 кв. м пошкоджених залізобетонних плит. Кінологи обстежили понад 100 кв. м території, а психологи ДСНС надали допомогу 112 особам», – йдеться у повідомленні.

ДСНС наголошує, ліквідація наслідків триває.

Нагадаємо, у ніч на 24 травня, коли росіяни масовано атакували Україну ракетами та дронами, постраждав будинок, в якому живе посол Албанії в Україні. Країна вже різко відреагувала на російську атаку. 

Також міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан засудила нічну комбіновану атаку Росії на Київ і висловила підтримку постраждалим та народу України.

До слова, Україна вимагає термінового скликання засідання Ради Безпеки ООН та спільного засідання Форуму ОБСЄ з питань співробітництва у сфері безпеки та Постійної ради ОБСЄ через атаку РФ. Сибіга наголосив, що ООН, ОБСЄ, Рада Європи та ЮНЕСКО повинні надати «адекватну та рішучу відповідь агресору, який намагається компенсувати відсутність військового прогресу на полі бою терором проти цивільного населення».

Теги: Київ ДСНС війна

