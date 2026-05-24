У Києві після атаки РФ 81 постраждалий. Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН

ООН, ОБСЄ, Рада Європи та ЮНЕСКО повинні надати адекватну та рішучу відповідь агресору

Внаслідок масованої атаки ворога в ніч проти 24 травня у Києві постраждала 81 людина, серед поранених – троє дітей. У стаціонарах міських лікарень перебуває 31 постраждалий, загинули двоє людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера Віталія Кличка.

У зв’язку із цим Україна вимагає термінового скликання засідання Ради Безпеки ООН та спільного засідання Форуму ОБСЄ з питань співробітництва у сфері безпеки та Постійної ради ОБСЄ, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Сибіга наголосив, що ООН, ОБСЄ, Рада Європи та ЮНЕСКО повинні надати «адекватну та рішучу відповідь агресору, який намагається компенсувати відсутність військового прогресу на полі бою терором проти цивільного населення».

«Усе це вимагає рішучих та скоординованих дій міжнародної спільноти. Ми закликаємо наших партнерів до рішучих багатосторонніх дій, спрямованих на стримування Росії та примушення її до всеохоплюючого, справедливого та тривалого миру», – додав Сибіга.

Нагадаємо, у ніч на 24 травня, коли росіяни масовано атакували Україну ракетами та дронами, постраждав будинок, в якому живе посол Албанії в Україні. Країна вже різко відреагувала на російську атаку.

Також міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан засудила нічну комбіновану атаку Росії на Київ і висловила підтримку постраждалим та народу України.

Крім того, президент Франції Еммануель Макрон і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 24 травня поговорили телефоном.