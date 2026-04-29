На столичній Оболоні за рішенням суду демонтовано нелегальну стоянку (фото)

Власник неіснуючої нерухомості огородив земельну ділянку на Автозаводській парканом та облаштував там паркувальний майданчик для автобусів

У Києві на Оболоні по вул. Автозаводській демонтували паркан та стоянку, самовільно облаштовані на комунальній землі. Її оціночна вартість становить понад 4 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру.

Парковку для автобусів та паркан, що були облаштовані без необхідних дозволів, демонтували на виконання рішення суду. У прокуратурі розповіли про земельну схему, за якою майже гектар комунальної землі опинився у приватних руках.

Парковку для автобусів та паркан, що були облаштовані без необхідних дозволів, демонтували на виконання рішення суду фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Повідомляється, що спочатку фізична особа зареєструвала за собою право власності не неіснуючу нежитлову будівлю на цій землі, а згодом частину неіснуючої будівлі продала приватному товариству. Після цього в Державному земельному кадастрі було зареєстровано земельну ділянку площею майже 0,1 га.

Згодом приватне товариство як власник «нерухомості» звернулося до Київради з проханням виділити землю в оренду для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі з надання послуг власникам автотранспорту.

На виконання рішення суду паркан демонтовано, ділянку звільнено від транспорту фото: Київська міська прокуратура/Facebook

І хоча Київрадою рішення про виділення землі в оренду не приймалося, власник неіснуючої нерухомості самовільно огородив земельну ділянку парканом та облаштував там паркувальний майданчик для автобусів.

«Прокуратура звернулась до суду з позовом про скасування реєстрації права власності на нерухомість, визнання недійсним договору купівлі-продажу частини нерухомості, скасування реєстрації земельної ділянки та усунення перешкод у користування землею шляхом знесення паркану та інших споруд. Суд позов прокуратури задовольнив повністю. Наразі рішення суду виконано», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Господарський суд Києва задовольнив позов Солом’янської окружної прокуратури та зобов’язав приватне товариство повернути територіальній громаді міста земельну ділянку площею майже 0,7 га. Вартість цієї території на вулиці Людмили Проценко оцінюється у 32 млн грн.

Раніше Голосіївська окружна прокуратура міста Києва звернулася до Господарського суду з позовом про скасування права власності на самочинно зведену будівлю по вул. Героїв Маріуполя. Окрім скасування реєстрації нерухомості площею майже 246 кв. м, прокурори наполягають на поверненні територіальній громаді земельної ділянки, на якій розташований об’єкт.