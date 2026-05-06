Режим тиші порушено: над Україною літають шахеди

Аліна Самойленко
О 00:05 у Дніпрі пролунав вибухи, існувала загроза БпЛА
О 02:00 БпЛА летів в напрямку Харкова

З 00:00 6 травня Україна офіційно ввела в дію режим тиші. Це рішення стало відповіддю на заяви Кремля про нібито «перемир'я» на 8-9 травня, які супроводжувалися ультиматумами та погрозами вдарити по центру Києва. Про це пише «Главком».

Українська сторона наголосила на готовності до припинення вогню, проте застерегла, що на будь-яку агресію з боку РФ буде негайна дзеркальна відповідь.

Проте задекларована тиша була порушена майже одразу. Вже о 00:05 у Дніпрі пролунав вибух. Станом на другу годину ночі ворог продовжує тероризувати мирні міста: Повітряні сили зафіксували рух ударних БпЛА на Харківщині. Зокрема, дрони були помічені поблизу Ізюма, Балаклії та Пролісного, а на цей момент один із безпілотників тримає курс безпосередньо на Харків. Ситуація залишається напруженою, сили ППО працюють по цілях.

Раніше повідомлялося, що Росія почала підготовку до 9 травня на тлі триваючих обстрілів українських міст. До того ж, РФ посилила заходи безпеки та скоротила формат військових парадів через загрозу ударів безпілотників зі сторони України.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявляв, що формат змінили через «терористичну активність» з боку України, додавши, що на тлі наявних загроз вживаються заходи для «мінімізації небезпеки».

Пізніше Росія оголосила перемир’я з Україною на 8-9 травня, але при цьому пригрозила масованим ракетним ударом по центру Києва. Своєю чергою президент Володимир Зеленський оголосив режим тиші з півночі у ніч із 5 на 6 травня. Він додав, що не було жодного офіційного звернення до України щодо модальності припинення бойових дій.

