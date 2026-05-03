На Сумщині внаслідок обстрілів РФ загинув чоловік, серед 18 поранених – дворічна дитина

Ворожий вогонь спричинив значні пошкодження як приватного майна, так і соціально значущих об'єктів

Російські війська протягом минулої доби завдали масованих ударів по населених пунктах Сумської області. Обстріли призвели до людських жертв та масштабних руйнувань цивільної інфраструктури, зокрема навчальних закладів та житлових будинків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Сумської ОВА Олега Григорова.

«У Краснопільській громаді загинув 45-річний чоловік; ще 18 людей постраждало, у тому числі 2-річна дитина», – написав Григоров.

Зазначається, що пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі, об’єкти інфраструктури, автомобілі (є знищені), с/г техніка, будинок культури, навчальний заклад, магазин, господарчі споруди, об’єкти інфраструктури тощо.

Нагадаємо, російська пропаганда поширила фейк про нібито захоплення села Корчаківка на Сумщині, намагаючись створити ілюзію успіхів до свята 1 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Центру комунікацій угруповання військ «Курськ» в Facebook.

В угрупованні військ «Курськ» офіційно заявили, що жодного просування ворога в районі села Корчаківка немає. Сили оборони України впевнено утримують займані позиції та контролюють ситуацію на цій ділянці фронту. Повідомлення про «розгром» українських підрозділів не відповідають дійсності та є частиною інформаційно-психологічної операції окупантів.