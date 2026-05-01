Валерія Поліщук
Чи зможе РФ дійти до Слов'янська? Керівник Нацгвардії озвучив прогноз про масштабний наступ ворога
Командувач НГУ Олександр Півненко заявив, що Росія має людський ресурс для війни ще на рік-два
фото: Mil.gov.ua

Росія здатна воювати ще два роки, але не може сформувати резерви для нових проривів

Росія має достатній людський потенціал для ведення інтенсивної війни ще один-два роки, проте окупанти не здатні сформувати резерви для великого наступу на півночі, а захоплення Слов’янська чи Краматорська не є реальним навіть у перспективі кількох років. Про це заявив командувач Національної гвардії Олександр Півненко, повідомляє «Главком» з посиланням на LB. 

За його словами, диктаторський режим у РФ дозволяє забезпечувати людей для штурмів навіть за величезних втрат. Проте створити серйозне угруповання для повторного походу на Київ ворог не може через «шалену» інтенсивність боїв на теперішніх ділянках фронту.

Наразі зусилля загарбників зосереджені на Покровську та Костянтинівці. Що стосується Слов’янська та Краматорська, то, на думку командувача, це питання не актуальне для ворога навіть на найближчі два-три роки.

Командувач НГУ наголосив, що Україна будує оборону за принципом максимальної щільності «кілзони». Мета такої стратегії – зробити війну для росіян безглуздою, коли за величезні втрати вони не отримуватимуть жодного результату.

Півненко додав, що окупанти вже опинилися перед дилемою щодо виходу з війни, адже припинення бойових дій спричинить серйозні внутрішні проблеми в самій Росії. Терористичні атаки на цивільні міста, зокрема на Харків, він пояснив помстою за те, що місто не зламалося на початку вторгнення.

Нагадаємо, Слов’янськ і Краматорськ залишаються головними цілями ворога на Донбасі з початку повномасштабного вторгнення. Завдяки стійкості ЗСУ та побудові потужних оборонних рубежів, лінія фронту на цьому напрямку залишається стабільною протягом тривалого часу.

Раніше повідомлялося, що російське керівництво визначило пріоритетною ціллю захоплення стратегічного поясу Донеччини, куди входять Краматорськ, Слов’янськ, Дружківка та Костянтинівка. Водночас експерти Інституту вивчення війни (ISW) скептично оцінюють шанси ворога: на їхню думку, встановлення повного контролю над Донецькою областю протягом 2026 року залишається малоймовірним.

