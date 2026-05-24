РФ вгатила у будинок, де мешкає посол Албанії, МЗС країни відреагувало

Надія Карбунар
Напади на цивільні райони та дипломатичний персонал є серйозною ескалацією, заявило МЗС Албанії
фото: Володимир Зеленський/Telegram
У ніч на 24 травня, коли росіяни масовано атакували Україну ракетами та дронами, постраждав будинок, в якому живе посол Албанії в Україні. Країна вже різко відреагувала на російську атаку. Як інформує «Главком», про це повідомив міністр у справах Європи та закордонних справ Албанії Феріт Годжа.

За словами дипломата, Албанія рішуче засуджує чергову жорстоку та невибіркову атаку Росії балістичними ракетами по Україні, яку росіяни здійснили «повністю ігноруючи людські життя та елементарні норми людяності».

«Цього разу було вражено житловий комплекс, де проживає посол Албанії в Україні, що поставило його життя під серйозну загрозу. Це неприйнятно!», – заявив Феріт Годжа.

Він додав, що напади на цивільні райони та дипломатичний персонал є серйозною ескалацією та яскравим нагадуванням про людську ціну російської тривалої агресії.

Годжа заявив, що ця війна триває надто довго. Міністр нагадав, що росіяни продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру, школи, лікарні та будинки в Україні. Попри це, українці не зламалися.

«Росія не перемагає; вона лише вбиває, руйнує та завдає широкомасштабних руйнувань і страждань», – написав Феріт Годжа.

«Ми повторюємо наш заклик до Росії негайно припинити ці напади, покласти край війні проти України, повністю дотримуватися міжнародного права та повернутися до переговорів», – додав дипломат.

Феріт Годжа запевнив, що Албанія продовжить твердо стояти на боці України та підтверджує непохитну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. Годжа заявив, що винні у цих нападах мають бути притягнуті до відповідальності.

Албанія викликала російського посла для надання пояснень.

Раніше міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан засудила нічну комбіновану атаку Росії на Київ і висловила підтримку постраждалим та народу України.

Нагадаємо, під час масованої нічної атаки Росії по Києву вибуховою хвилею пошкодило будівлю Кабінету Міністрів. Відомо, що у штаб-квартирі Уряду вибило вікна.

Також масований комбінований удар російських окупаційних військ по центру столиці в ніч на 24 травня 2026 року зачепив урядовий квартал та історичне серце міста. Внаслідок сильних вибухів неподалік незначних пошкоджень зазнала будівля Міністерства закордонних справ України на Михайлівській площі. Велична архітектурна споруда постраждала від воєнних дій уперше за останні понад 80 років.

