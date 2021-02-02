Медреформа під час пандемії: Конституційний суд взявся за подання омбудсменки

У той період, коли започатковувалась медична реформа, обов'язки міністра охорони здоров'я виконувала Уляна Супрун

Дату розгляду та форму слухання буде повідомлено додатково

Конституційний Суд України відкрив конституційне провадження у справі за поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової щодо окремих положень законів, що стосуються сфери охорони здоров'я та подолання пандемії Covid-19.

Про це повідомляється на сайті омбудсменки.

«Конституційний Суд України відкрив конституційне провадження у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про визнання неконституційними окремих положень законів України, що стосуються сфери охорони здоров'я, надання медичних послуг населенню, питань ліквідації та реорганізації закладів охорони здоров'я в умовах пандемії Covid-19», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на ім’я Уповноваженого з прав людини надійшла відповідна ухвала Третьої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України від 27 січня 2021 року. Справа буде розглядатися КСУ по суті. Дату розгляду та форму слухання буде повідомлено додатково.

Як повідомляв, Денісова звернулася до Конституційного Суду з поданням щодо окремих положень законів, що стосуються сфери охорони здоров'я та подолання пандемії Covid-19. Денісова звертала увагу, що для нашої країни новим викликом стала боротьба з пандемією Covid-19, але більшість держорганів та служб виявилися не готовими до цього ані організаційно, ані юридично і навіть психологічно.

Український омбудсмен уточнила, що складнощів у протидії цій хворобі завдали й певні законодавчі зміни, а також – започаткована у 2017 році медреформа, що відбувається одночасно з реформами децентралізації та адміністративно-територіального устрою.

Нагадаємо, у той період, коли започатковувалась медична реформа, обов'язки міністра охорони здоров'я виконувала Уляна Супрун.

У березні 2020 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль завляв, що Кабмін планує продовжувати медичну реформу, яка повинна завершитися успіхом для пацієнтів і лікарів. 1 квітня 2020 року в Україні стартував другий етап медичної реформи. Заклади охорони здоров'я, які надають спеціалізовану чи вузькоспеціалізовану медичну допомогу, повинні працювати за принципом «гроші за пацієнтом».