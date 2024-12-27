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Рахункова палата повідомила, в яку суму Україні обійшлося утримання полонених росіян

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Рахункова палата повідомила, в яку суму Україні обійшлося утримання полонених росіян
Російські військовополонені у їдальні
фото: Апостроф

Внаслідок повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році Україна постала перед необхідністю утримувати російських військовополонених, кількість яких постійно зростає

З березня 2022 року по червень 2024 року Мін’юст створив чотири табори для тримання російських військовополонених і додатково організував їхнє розміщення, охорону та медичне забезпечення у більш ніж пів сотні дільниць, створених в установах виконання покарань. Про це йдеться у висновках аудиту Рахункової палати на тему «Здійснення заходів щодо тримання військовополонених».

«На зазначені цілі безпосередньо спрямували 294,2 млн гривень», – йдеться у звіті.

Водночас значну підтримку для забезпечення належних умов тримання полонених надали благодійні організації та іноземні партнери, зокрема Міжнародний комітет Червоного Хреста, повідомили в Рахунковій палаті.

Як зазначається у звіті, внаслідок повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році Україна постала перед необхідністю утримувати російських військовополонених, кількість яких постійно зростає. Оскільки спеціальної інфраструктури для цього не було, уряд в умовах обмежених часових та фінансових ресурсів організував систему утримання військовополонених під управлінням Міністерства юстиції.

«Україна забезпечує російським військовополоненим безпеку, належні умови розміщення, медичну допомогу, право на працю та інші гуманітарні права, гарантовані Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими», – йдеться в звіті.

Водночас аудит виявив, що Мін’юсту варто більш комплексно вирішувати питання перепрофілювання установ на табори, включно зі стратегією їх використання в післявоєнний час.

Звіт та рішення Рахункової палати будуть надіслані до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України та інших об’єктів контролю. Оскільки матеріали Звіту містять інформацію з обмеженим доступом, його не буде оприлюднено на офіційному вебсайті Рахункової палати.

Женевська конвенція про поводження з військовополоненими – міжнародно-правовий документ, прийнятий у 1929 році за результатами Першої світової війни та уточнений у 1949 році за результатами Другої світової війни.

Нагадаємо, російським полоненим окупантам в Україні створили настільки комфортні умови, що це стало заважати обмінам. Росіяни інколи просто не хочуть повертатися додому, адже у багатьох із них там набагато гірше, ніж у неволі. Таку думку висловив український журналіст і блогер Володимир Золкін, який бере інтерв'ю у полонених окупантів. П 

Раніше повідомлялося, що полонені російські солдати поскаржилися на військових, яких КНДР направила до Росії для участі у війні проти України. Росіяни заявили про зухвале та безрозсудне поводження корейців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у Силах оборони. Так, журналісти отримали ексклюзивні кадри допиту російських військовополонених від джерел у Силах оборони. Полонені розповіли про те, як себе поводять та як воюють північнокорейські військові, яких диктатору Володимиру Путіну надіслав Кім Чен Ин.

До слова, Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило розмову росіян, у якій ті обговорюють величезні втрати армії РФ у війні проти України. У розмові жителя Білгородської області йдеться про 56 тисяч ще не опізнаних тіл у Ростові.Главком полонені росіяни

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Теги: Україна журналіст аудит Рахункова палата блогер втрати росіяни

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