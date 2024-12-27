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Буданов прокоментував катастрофу літака Азербайджанських авіаліній

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Буданов прокоментував катастрофу літака Азербайджанських авіаліній
Буданов назвав винних у авіакатастрофі у Казахстані
фото з відкритих джерел

Буданов заявив, що за наявною інформацією, літак Embraer 190 був збитий зенітною системою «Панцир-С1»

Голова Головного управління розвідки України (ГУР) Кирило Буданов заявив, що літак Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines, який виконував рейс рейс JS-8432 і зазнав катастрофи поблизу міста Актау у Казахстані. був збитий російською зенітно-ракетною системою «Панцир-С1», розташованою на території Росії. Про це він сказав в коментарі проєкту The War Zone.

«Наскільки нам відомо, літак був збитий зенітною системою «Панцир-С1» на території Росі», – зазначив Буданов.

Також представник США повідомив виданню, що російська система протиповітряної оборони могла вразити літак. 

Зазначається, що ці заяви узгоджуються з відео зсередини літака та місця катастрофи, а також повідомленнями кількох ЗМІ, які вказують на те, що російська система протиповітряної оборони стала причиною катастрофи пасажирського літака Embraer 190, у результаті якої загинуло 38 осіб.

Нагадаємо, пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау. На борту було 67 пасажирів і п'ять членів екіпажу. Серед них 37 громадян Азербайджану, 16 росіян, шестеро громадян Казахстану і троє – громадян Киргизстану.

Згодом Росавіація назвала попередню причину авіакатастрофи: зіткнення з птахами. «Попередньо: після зіткнення з птахами через нештатну ситуацію на борту повітряного судна командир прийняв рішення «йти» на запасний аеродром – ним був обраний Актау», – йдеться у повідомленні. Також повідомляється, що на борту літака, що впав, вибухнув кисневий балон, після чого люди почали непритомніти. 

На місці аварії літака Azerbaijan Airlines знайшли чорну скриньку. Як повідомив головний транспортний прокурор Казахстану Тимур Сулейманов, чорну скриньку вже вилучили. Бортовий самописець, знайдений на місці трагедії, долучений до кримінальної справи як речовий доказ. 

До слова, очільник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що авіакатастрофу літака Embraer 190 в Казахстані спричинив російський зенітно-ракетний комплекс (ЗРК).

За його словами, літак зазнав пошкоджень внаслідок дій російських військових і його відправили до Казахстану «замість того, щоб екстрено посадити в Грозному та врятувати життя людей».

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Теги: росія Казахстан обстріл літак прокурор розслідування ракета У Лей Кирило Буданов відео аеродром

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