Комісія позбавила Віктора Медведчука права займатися адвокатською діяльністю в Україні

24 травня дисциплінарна комісія адвокатури Київської області позбавила Віктора Медведчука права на зайняття адвокатською діяльністю. Про це повідомляє юрист Роман Титикало, який разом із Іллею Костіним подав скаргу на Медведчука до КДКА.

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Таке рішення комісії є символічним, оскільки Медведчук є архітектором не тільки судової системи України, а і її адвокатської корупційної гілки.

Медведчук є архітектором не тільки судової системи України, а і її адвокатської корупційної гілки.

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«Саме такі люди як Медведчук та Портнов роками впроваджували систему, дітищем якої став Всеволод Князєв та його спільник-адвокат. Коли з одного боку є бізнесмен, який готовий заплатити за рішення, а з іншого – суддя, готовий взяти за потрібне рішення хабар. І тут виринає адвокат, який виступає посередником і про все домовляється. А потім починається класична кругова порука», – написав журналіст Юрій Смірнов.

У справі Віктора Медведчука його інтереси представляє адвокат Олексій Калінніков, який водночас є викладачем у Вищій школі адвокатури НААУ, яку, в свою чергу, багато років поспіль очолює соратниця Медведчука Лідія Ізовітова.

Раніше саме адвокат Олексій Калінніков представляв інтереси іншого зрадника-втікача Віктора Пшонки, який намагався повернути речі, які з його будинку в Гореничах під Києвом потрапили до Національного художнього музею. У 2014 році адвокати Пшонки засипали скаргами Міністерство культури з вимогою повернути колишньому генпрокурору речі з його будинку. Це, зокрема, ікони, картини, статуетки, яйця Фаберже, монети, а також книги («Триодь Цветная» 1604 р., «Евангелие Напрестольное» 1862 р., «Административная юстиция России» 1910 р. та інші).

Крім того, Калінніков представляв інтереси друкарні «Новий світ», яка видала декілька книг зрадника Віктора Януковича і заплатила йому найбільший в історії України письменницький гонорар – майже 16,5 млн гривень.

Під час розгляду дисциплінарної скарги адвокат Медведчука, зі слів Титикала, зазначив, що обидва скаржники мають політичні погляди, протилежні його власним. Зокрема, Ілля Костін є військовослужбовцем ЗСУ, а Роман Титикало – депутатом Київської облради від партії «Європейська солідарність».

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Натомість зрадник Віктор Медведчук запевняє, що не має проросійських чи українофобських політичних поглядів і його безпідставно звинувачують у проросійській позиції та захисті російських інтересів.

Нагадаємо, що ще в 1990 році Медведчук став президентом Спілки адвокатів України. Національну асоціацію адвокатів України очолює дуже давня знайома Медведчука – Лідія Ізовітова. Тому позбавлення Медведчука права на зайняття адвокатською діяльністю де-факто нічого не змінює в корупційній судово-адвокатській системі, але є гарним сигналом, що крига має шанс скреснути. Робота щодо позбавлення Медведчука права займатись адвокатською діяльністю розпочалася ще у 2016 році.

Нагадаємо, що 8 травня кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури (КДКА) Київської області порушила дисциплінарну справу відносно адвоката (підозрюваного у держзраді екснардепа) Віктора Медведчука.