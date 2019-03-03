Мер на Житомирщині взяв участь в акції проти самого себе



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Мер потримався за плакат «Мер з посіпаками утискає права громади»

Олег Омельчук доєднався до акції, яку організували активісти

Олег Омельчук, міський голова Олевська, що на Житомирщині, взяв участь в акції протесту проти самого себе і навіть потримав плакат. Про це пише видання «Житомир-Онлайн».

Усе відбувалось 1 березня під стінами міської ради під час антикорупційного рейду команди ГО «Стоп корупції» у регіоні.

Видання додає, що проти міського голови та його команди заведена низка кримінальних справ щодо землі, бюджетних коштів та надр.

«Сам очільник підтверджує, що фігурує у цих провадженнях та має конфлікт інтересів, оскільки його дружина є бенефіціаром у двох підприємствах, з якими мер підписував угоди», - йдеться у матеріалі видання.

Нагадаємо, 17 лютого у Києві пройшов проплачений мітинг проти проплачених мітингів. Організатори не заплатили його учасникам.