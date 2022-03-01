Голова громади на Запоріжжі перебіг на сторону окупанта

Після перемовин з ворогом голова громади заявив, що «окупанти нас не чіпатимуть»

У Запорізькій області голова Михайлівської громади Володимир Рикун, якого було обрано від «ОПЗЖ», повідомив у Facebook, що провів перемовини з керівництвом російських військ, які зараз базуються у відділенні поліції і запевнив, що ті нібито пообіцяли не чіпати українців.

«Ситуація наступна: росіяни обіцяють не перешкоджати роботі наших служб, обіцяють не займатись мародерством, не стрілятимуть в житловий сектор та не руйнуватимуть інфраструктуру. Окрім цього, обіцяють покинути нашу землю через декілька днів. Вводиться комендантська година. Автомобілі будуть перевірятись для уникнення агресії, бажано. Я звертаюсь до всіх з проханням зберігати спокій, не робити провокацій та разом пережити цей складний час!», – написав Рикун.

Багато днів тому місцеві патріоти звертались до нього з проханням почати підготовку до захисту центру громади – смт. Михайлівка.

«Рикун кидав слухавку та слав всіх нахрен. Буквально. На його фейсбук-сторінці не було жодного заклику до опору. Жодного слова! До чого це призвело? Зараз на Михайлівській громаді стоять війська окупанта. Просто ніде плюнути. Населений пункт повністю окуповано», – розповіли «Главкому» активісти з Михайлівки.

«Будь ласка, зробіть відомим Володимира Рикуна – покидька, який здав громаду та поставив під загрозу Запоріжжя. Вимагаємо рішучих дій від Служби безпеки України, Міністерства внустрішніх справ», – йдеться у повідомленні.

Також нагадаємо, що заява російських окупантів про встановлення контролю над Запорізькою АЕС не відповідає дійсності, це продовження інформаційної війни окупантами.

1 березня ЗСУ знищили техніку окупантів на Бердянському аеродромі. Також повідомляється, що у місті напружена ситуація. Жителів просять не виходити без необхідності на вулицю та повідомляють, що «окупанти сновигають містом». Як повідомлялося, у ніч на 1 березня російські війська завдали ракетних ударів по Бердянському морському торговому порту.

28 лютого Жителі Бердянська випровадили російських окупантів (відео).

Читайте також:



