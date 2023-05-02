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Міністр МВС повідомив, коли буде призначено голову Нацполіції

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міністр МВС повідомив, коли буде призначено голову Нацполіції
фото з відкритих джерел

Апарат Міністерства внутрішніх справ України на сьогодні оновлено приблизно на 40%

Керівник Національної поліції України буде призначений найближчим часом. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

Він також зазначив, що апарат Міністерства внутрішніх справ України на сьогодні оновлено приблизно на 40%.

В ексклюзивному говорячи про кадрові призначення в міністерстві, розповів: «Ми призначили фактично всіх керівників і особовий склад. Залишили найкращих, посилили фахівцями з інших міністерств та відомств», – зазначив глава МВС.

За словами міністра, сам апарат міністерства оновлено десь на 40%. «Перед нами наразі одне завдання: виконувати завдання, які стоять перед державою, міністерством, залучаючи до цього професійних людей», – наголосив він.

Відповідаючи на запитання про те, коли буде призначено голову Нацполіції (начальник поліції Києва Іван Вигівський був призначений т. в. о. голови Нацполу - ред.), міністр сказав, що «найближчим часом».

Як повідомлялося, у січні Кабмін погодив призначення тимчасового керівника Нацполіції. Відповідно до рішення уряду, 18 січня голова Нацполіції Ігор Клименко обійняв посаду заступника міністра внутрішніх справ – голови Національної поліції України і одночасно розпочав виконувати обов’язки міністра внутрішніх справ України.

Нагадаємо, 18 січня на Київщині розбився гелікоптер з керівництвом МВС.

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Теги: Кабмін міністр Україна гелікоптер Ігор Клименко МВС Національна поліція України

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