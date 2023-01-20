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Уряд погодив призначення тимчасового керівника Нацполіції

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Уряд погодив призначення тимчасового керівника Нацполіції
До цього Вигівський був начальником головного управління Національної поліції в Києві
фото з відкритих джерел

Обов’язки голови Нацполіції тимчасово виконуватиме Іван Вигівський

Тимчасове виконання обов’язків голови Нацполіції покладено на Івана Вигівського. Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив сьогодні, 20 січня. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«Відсьогодні начальник головного управління Національної поліції України у місті Києві Іван Вигівський тимчасово виконуватиме обов’язки голови Національної поліції України», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, відповідно до рішення уряду, 18 січня голова Нацполіції Ігор Клименко обійняв посаду заступника міністра внутрішніх справ – голови Національної поліції України і одночасно розпочав виконувати обов’язки міністра внутрішніх справ України.

Сьогодні уряд призначив тимчасового держсекретаря МВС.

Як відомо, вранці 18 січня на Київщині пролунав вибух – на дитячий садок у Броварах упав гелікоптер. Загинуло троє осіб з керівництва МВС, троє пілотів від ДСНС, та трьох осіб – з числа помічників та охорони міністра.

МВС назвало імена загиблих під час виконання службових обов’язків. 

До слова, сьогодні стало відомо, коли пройде прощання із загиблим керівництвом МВС.

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Теги: поліція трагедія гелікоптер дитячий садок Ігор Клименко МВС

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