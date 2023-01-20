Уряд погодив призначення тимчасового керівника Нацполіції

До цього Вигівський був начальником головного управління Національної поліції в Києві

Обов’язки голови Нацполіції тимчасово виконуватиме Іван Вигівський

Тимчасове виконання обов’язків голови Нацполіції покладено на Івана Вигівського. Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив сьогодні, 20 січня. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

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«Відсьогодні начальник головного управління Національної поліції України у місті Києві Іван Вигівський тимчасово виконуватиме обов’язки голови Національної поліції України», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, відповідно до рішення уряду, 18 січня голова Нацполіції Ігор Клименко обійняв посаду заступника міністра внутрішніх справ – голови Національної поліції України і одночасно розпочав виконувати обов’язки міністра внутрішніх справ України.

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Сьогодні уряд призначив тимчасового держсекретаря МВС.

Як відомо, вранці 18 січня на Київщині пролунав вибух – на дитячий садок у Броварах упав гелікоптер. Загинуло троє осіб з керівництва МВС, троє пілотів від ДСНС, та трьох осіб – з числа помічників та охорони міністра.

МВС назвало імена загиблих під час виконання службових обов’язків.

До слова, сьогодні стало відомо, коли пройде прощання із загиблим керівництвом МВС.