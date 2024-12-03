«Росіяни тікали, хто як міг». Військові розповіли деталі звільнення Новомлинська

«Подавивши вогнем та скувавши супротивника в укриттях, штурмові групи десантувалися з техніки та зробили ривок до окопів»

Захисники з 8-го окремого штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» розповіли деталі зачистки Новомлинська від російських окупантів. Про це пише DeepState.

Так, штурмові дії почалися зранку з формування колони техніки з десантом М113 та БМП-1 Першої групи швидкого реагування (ГШР), яку очолював приданий екіпаж танка 2 танкового батальйону 3 окремої танкової бригади, які врізалися в центральні позиції противника. У визначеній точці колона розділилася і кожна машина залетіла на визначену ворожу позицію, зазначають у DeepState. Подавивши вогнем та скувавши супротивника в укриттях, штурмові групи десантувалися з техніки та зробили ривок до окопів противника.

«З першого накату вдалося частково пробитися до позицій противника, але не остаточно, бо деякі російські опорники здійснювали супротив. Другий накат з технікою підсилив штурмові групи і вдалося захопити всі визначені позиції. У відповідь, противник вирішив контратакувати ключову позицію, яка давала контролювати н.п. Новомлинськ, послабивши свої два опорні пункти з лівого флангу. Ворог зняв піхоту з двох позицій і ввівши в дію резерви з підвалів села, натовпом побігли на штурм позиції. Поки злагоджені дії 1-ї ГШР, колективних вогневих засобів та артилерії притисли росіян до землі, 2-га ГШР скориставшись ситуацією зачистила і зайняла послаблені противником позиції», – йдеться у повідомленніі.

Зазначається, що коли росіяни зрозуміли, що вони затиснуті з двох сторін і їх просто розбирають з усіх можливих засобів, вони розпочали «панічну втечу через річку».

Як наслідок штурмових дій, окупанти почали тікати, «хто як міг». Хтось робив це на човнах, хтось просто перепливав річку своїми силами, а підрозділи аерозвідки та артилерії Сил Оборони знищували переправи та намагалися завдати найбільшої шкоди відступаючому противнику, підсумували військові.

Нагадаємо, українські війська вибили російських окупантів із плацдарму на правому березі річки Оскіл поблизу села Новомлинськ Харківської області. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Російська армія намагалася у районі села Новомлинськ Куп'янського району захопити та утримати плацдарм на правому березі річки Оскіл. Маючи перевагу в силах, загарбники навіть переправилися через водну перешкоду, однак зазнали поразки.

Там додали, що зокрема, захисники з 8-го окремого штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» зачистили місцевість в околицях Новомлинська від ворожих сил. У результаті успішної операції противника вдалося знищити.

«Правий берег Осколу перебуває під контролем Сил оборони. Над Новомлинськом майорять українські прапори», – наголосили у Генштабі.