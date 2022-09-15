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Міноборони пояснило, як каратимуть за витік таємної інформації

Ірина Жукевич
glavcom.ua
Міноборони пояснило, як каратимуть за витік таємної інформації
У Міноборони негайно каратимуть за поширення таємної інформації
Фото з відкритих джерел

Лише обмежене коло осіб має доступ до державної таємниці найвищого ступеню секретності, за поширення цієї інформації людині загрожує негайне покарання

Міноборони наголошує, що лише обмежене коло осіб в Силах оборони України має доступ до державної таємниці найвищого ступеню секретності, за несанкціонований витік інформації обіцяють миттєве покарання. Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр написала у Telegram.

«За посадою, лише обмежене коло осіб має доступ до державної таємниці найвищого ступеню секретності. Звісно, я в межах повноважень знаю хто яку операцію на сході чи півдні планував, хто був проти чого і хто за. Але бачу, що деякі дописувачі соцмереж пишуть про деталі планування військових операцій та прийняття рішень так, ніби теж мають доступ і ніби в них є законний дозвіл це поширювати», – написала Маляр.

Вона додала, що звернулась би до правоохоронних органів, щоб знайшли того, хто «зливає» державну таємницю, але поки що тільки вигадки і плітки пишуть.

«Як було і є насправді «лідерам думок» і телеграмканалам поки ніхто не повідомив – і це тішить. Втім, якщо станеться несанкціонований виток інформації - будемо реагувати відповідно до закону», – йдеться у повідомленні.

Маляр каже, що в нинішній дуже динамічний час якась частина таємної інформації законним шляхом оперативно набуває статусу доступної та оприлюднюється.

Разом з тим, за словами заступниці міністра, «потрібно чітко розуміти, що навіть коли є законні підстави поширити таємну інформацію, то довіряти можна тільки офіційним джерелам та офіційним особам, які реально мають доступ до неї, а не тим, кому хтось щось переказав».

Чиїх саме дописів чи висловлювань стосується нинішнє попередження про відповідальність, Маляр не уточнює.

Нагадаємо, раніше Міноборони повідомило про ситуацію з виплатами грошового забезпечення військовим.

Теги: Міноборони

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